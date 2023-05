(G)I-DLE Rilis Mini Album I Feel dan Siap untuk Tur Dunia

SELASA (16/5) pukul 18.00 waktu Korea Selatan, girl grup K-Pop beranggotakan lima orang, (G)I-DLE melakukan comeback dengan mini album mereka I Feel, yang dipimpin oleh single Queencard.

Visual baru itu merupakan kelanjutan dari klip trailer comeback grup dan video musik untuk lagu B-side Allergy, yang membayangkan kembali masing-masing anggota sebagai karakter dalam film remaja.

Video musik Queencard dibuka dengan leader Soyeon memasuki ruang operasi untuk operasi plastik setelah dipilih sebagai yang biasa dalam grup di video sebelumnya, sementara anggota (G)I-DLE lainnya berpesta dan bersenang-senang dengan popularitas mereka.

Baca juga: Waduh Jungkook BTS Terima Ancaman Pembunuhan dari IP Jakarta

Selama pesta, girl grup tersebut juga merujuk pada adegan dance-off dari White Chicks. Namun, Soyeon akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan operasi dan menjadi sangat disukai di media sosial.

Semua lagu di album ini ditulis dan disusun bersama oleh leader Soyeon dan vokalis Yuqi dan Minnie. Rekan satu label CUBE Entertainment, Wooseok dari boyband PENTAGON juga membantu menulis lagu All Night bersama Yuqi.

I Feel berperan sebagai kelanjutan dari mini album Oktober 2022 (G)I-DLE I Love, yang menampilkan single hit Nxde. Rekor tersebut juga menyertakan lagu DARK (X-File).

Baca juga: Rilis Teaser, Taeyong NCT akan Debut Solo Juni

Sebelum comeback ini, para anggota (G)I-DLE telah fokus pada pekerjaan solo masing-masing. Miyeon dan Yuqi sebelumnya merilis lagu Sweet Dream, untuk drakor Netflix Love to Hate You.

Di sisi lain, Minnie berkolaborasi dengan penyanyi Inggris Anne-Marie dengan Expectations. Dia juga merilis Making Waves untuk turnamen esports Valorant Champions Tour Pacific 2023.

Kemudian, pada 27 April yang lalu, (G)I-DLE mengumumkan mereka akan melakukan tur dunia tahun ini, menyusul perilisan mini album mendatang mereka I Feel.

Tur dunia (G)I-DLE I am FREE-TY akan dimulai pada 17 Juni dengan konser dua malam di Seoul, Korea Selatan.

Girl grup ini kemudian akan memulai tur Asia, dengan pertunjukan di Taiwan, Thailand, dan Hong Kong sepanjang bulan.

Pada Agustus, (G)I-DLE akan menuju Amerika Serikat (AS) untuk tur dunia I am FREE-TY di Amerika Utara. Ini akan dimulai pada 4 Agustus di San Francisco, diikuti dengan pertunjukan di Los Angeles dua hari kemudian. Setelah itu, kwintet akan tampil di Dallas, New York, Atlanta, dan Chicago.

Poster tur juga mencatat lebih banyak tanggal sedang dikerjakan. Melalui aplikasi komunitas penggemar Weverse, CUBE Entertainment menambahkan: “Rincian lebih lanjut akan diumumkan di kemudian hari. Tolong nantikan itu.” (Z-1)