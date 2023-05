Gandeng Yudhi Arfani, Imajinasi Rilis Soundtrack Dalam Berpisah Kita Bersama

RUMAH produksi Imajinasi merilis soundtrack untuk film pendek Dalam Berpisah Kita Bersama secara digital, yang diciptakan pemenang Festival Film Indonesia untuk Penata Musik Terbaik, Yudhi Arfani.

Kolaborasi Imajinasi dengan Yudhi adalah bukti komitmen bersama keduanya untuk mendorong batas-batas kreatif dan memberikan pengalaman audiovisual yang menyeluruh.

Gaya komposisi dan kemampuan Yudhi untuk membangkitkan resonansi emosional yang mendalam dapat melengkapi tema self-love dan gaya penceritaan visual Dalam Berpisah Kita Bersama yang unik.

Sutradara film Dalam Berpisah Kita Bersama dan founder Imajinasi Adhyatmika, dalam pernyataan resmi, Selasa (16/5), mengaku senang memperkenalkan lagu pengiring film yang diciptakan Yudhi.

"Terlebih setelah hampir 13 tahun kami berkolaborasi, ini adalah pertama kalinya kami merilis album soundtrack secara penuh," ujar Adhyatmika.

Ia memastikan melodi dan aransemen yang menyentuh dari Yudhi dapat menghidupkan film dan menyempurnakan narasi yang menaik-turunkan emosi.

"Kami senang dapat membagi pengalaman musik ini dengan para penonton," tambahnya.

Yudhi Arfani merupakan komposer musik yang pernah meraih Piala Citra untuk film Marlina the Murderer in Four Acts.

Selain itu, ia pernah menjadi penata musik untuk beberapa film Indonesia lainnya, antara lain: Fiksi, Ratu Ilmu Hitam, Nay, serta Buffalo Boys

Film Dalam Berpisah Kita Bersama Film yang berkisah mengenai self-love> ini dapat ditonton di platform Bioskop Online dan telah menjadi salah satu film pendek yang paling banyak ditonton di platform tersebut.

Film yang dibintangi oleh Ratu Vienny, eks member JKT48, dengan narasi yang dibacakan oleh Sheila Miranda Bell itu juga menjadi salah satu film pendek yang lolos kurasi Indonesia Raja oleh Minikino. (Ant/Z-1)