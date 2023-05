DVY Rilis EP Perdana Same As You

TELAH berkiprah selama lebih dari 2 tahun di industri musik tanah air, duo musisi DVY mantap merilis album mini perdana, yang diberi tajuk Same As You.

Selaras dengan judulnya, DVY meyakini apa yang mereka alami juga dialami semua orang.

Lewat karya ini, duo yang terdiri dari Jasmine (Vocal/Bass/Gitar/Synth) dan Leca (Drum/Sequencer) menyuarakan tentang keseimbangan, keharmonisan, keselarasan dalam fase kehidupan manusia yang berbeda-beda.

Album mini ini juga memberikan kesempatan bagi kedua musisi asal Makassar tersebut untuk menyadari bahwa banyak hal yang dipandang berbeda, pada hakikatnya adalah sama.

Berisikan 5 lagu yaitu Lost Girl, Feels Real, Pretender, It Is You, dan Spell, EP Same As You memadukan potensi terbaik dari masing-masing personel DVY lewat eksplorasi sound eklektik dan lirik yang naratif.

“Butuh waktu dua setengah tahun sampai EP ini benar-benar selesai hingga tahap pembuatan visual. Single yang pertama selesai adalah Pretender pada 2021 yang dilanjutkan dengan track lain. Tentunya kami sangat bersyukur sudah ada di tahap sekarang ini,” ungkap DVY atas perilisan EP perdana mereka.

Membedah lebih jauh masing-masing track yang ada di album mini ini, track pembuka yakni Lost Girl, yang bernuansa ekspresif serta menceritakan tentang bagaimana mereka berproses terhadap waktu dan bagaimana menyikapi hal-hal yang ada di depannya.

Berlanjut pada track kedua yakni Feels Real, yang dipadati synth. DVY mengisahkan tentang seorang gadis yang tidak menyesal saat mencintai seseorang namun akan hilang ketika mendapatkan cinta sejati.

Pretender yang telah dirilis sebagai single sebelumnya, hadir di urutan ketiga dalam album dan menggambarkan seseorang yang harus berpura-pura dan berbohong dalam sebuah hubungan.

DVY mengajak pendengar untuk tenang sejenak lewat nomor keempat yang berjudul It Is You, yang menelaah apakah orang yang kita temui benar-benar menunjukkan wujud asli mereka ataukah ada ‘wajah-wajah’ lain yang ingin ditampilkan di kesempatan lain.

EP Same As You kemudian ditutup dengan manis oleh sebuah nomor tentang pemikiran berlebihan seseorang yang membuat ia susah melanjutkan langkah dan lagu tersebut diberi tajuk Spell, yang juga merupakan lead single dari album ini.

EP Same As You membuka ruang bagi DVY untuk berinteraksi lebih dalam dengan para pendengar ataupun sesama musisi. Respon, masukan, serta dukungan dari pendengar dan rekan musisi yang telah mendengarkan EP ini menjadi katalis bagi keduanya untuk terus berkarya.

“Kami berharap pesan-pesan yang ada di dalam mini album ini dapat tersampaikan dengan baik ke pendengarnya,” tutup DVY yang juga punya keinginan untuk menjajal dunia layar lebar tersebut.

EP ini resmi dirilis pada 12 Mei lalu di berbagai layanan streaming digital.

Lebih jauh, DVY juga membocorkan bahwa mereka tengah mempersiapkan tour yang akan memperkenalkan EP ini kepada khalayak luas dengan visual, instrumen, serta desain panggung yang telah mereka persiapkan pada Juni 2023. (RO/Z-1)