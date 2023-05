Film Komedi Aksi Medellin akan Tayang di Prime Video pada 2 Juni

PRIME Video telah merilis poster dan trailer resmi untuk Medellin, film Amazon Original dari Prancis bergenre action-comedy terbaru karya Franck Gastambide (Pattaya, Taxi 5, Validé) serta dibintangi Gastambide, Ramzy Bedia (La Tour Montparnasse Infernale), Anouar Toubali (Pattaya), Brahim Bouhlel (Validé), Raymond Cruz (Breaking Bad), Essined Aponte (S.W.A.T.), dan penampilan spesial Mike Tyson (The Hangover).

Medellin akan diluncurkan secara eksklusif di Prime Video di lebih dari 240 negara di seluruh dunia pada 2 Juni 2023 mendatang.

Untuk menyelamatkan adik laki-lakinya dari kartel yang berbahaya di Medellin, Reda (Ramzy Bedia) menyusun rencana yang sederhana namun gila: membentuk tim khusus dan merencanakan serangan di Kolombia.

Namun, petualangan gila ini kemudian menjadi lepas kendali ketika ia memutuskan menculik anak sang pemimpin kartel untuk menukarkannya dengan keselamatan adiknya.

Dibuat berdasarkan ide orisinal Franck Gastambide yang ditulis oleh Gastambide bersama dengan Charles Van Tieghem (Validé), film Original Prancis ini diproduksi oleh Kowloon Film (Eric Altmayer dan Nicolas Altmayer).

Medellín akan bergabung dalam ribuan koleksi serial dan film Prime Video, termasuk tayangan populer seperti The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Terminal List, Tom Clancy’s Jack Ryan, Star Trek: Picard, Carnival Row, dan The Boys; tayangan Original dari Prancis, LOL: Qui Rit, Sort !, Mixte; serta tayangan Original dari Indonesia seperti Before, Now & Then (Nana), Autobiography, Induk Gajah, Perfect Strangers, dan Berbalas Kejam. (RO/Z-1)