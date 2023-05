Albert Hammond Jr Rilis Delapan Lagu dari Album Melodies On Hiatus

ALBERT Hammond Jr, yang dikenal sebagai penyanyi juga penulis lagu, dan gitaris – sekaligus personel dari band pemenang penghargaan Grammy, The Strokes – awal pekan ini, melepas delapan lagu pertama dari album solo terbarunya Melodies On Hiatus.

Single utama dari perilisan bagian pertama dari album ini, Old Man, juga dilengkapi dengan video klip yang juga menjadi bagian dari rangkaian video episodik yang disutradarai oleh Angela Ricciardi dan Silken Weinberg.

"Old Man adalah lagu tentang perjalanan waktu dan pengertian-pengertian yang datang bersamanya" kata Hammond Jr.

"Secara musikal, lagu ini datang dengan cepat dibandingkan lagu-lagu lainnya dalam album ini. Bahkan bagian intro yang dimainkan oleh Colin hanya membutuhkan satu kali take saja. Bahkan dia tidak tahu apa yang akan Ia mainkan. Dia hanya memainkan itu dan tidak bisa dilampauinya lagi. Menjadi bagian dari semua ini adalah momen yang luar biasa."

"Aku sedang melewati banyak perubahan di dalam kehidupanku dan lagu-lagu ini mencerminkan perilaku dan momen-momen yang, seiring berjalannya waktu, telah berkembang dan menjadi universal," jelas Hammond Jr.

"Aku sering ditanya tentang makna atau gambaran besar dari album ini, tetapi sebenarnya menulis lagu dan menciptakannya sekaligus adalah bagian besar dari siapa aku sebenarnya dan juga alasan kehadiranku di dunia. Tujuan aku adalah agar musik yang aku buat bisa menjadi bagian dari kehidupan seseorang, bagian dari benang merah kehidupan mereka, terlebih lagi lagu-lagu pada album ini terasa seperti kumpulan musik terbaik yang pernah aku buat dan album ini juga upaya terbaik aku untuk mencapai tujuan hidupku," lanjutnya.

Delapan lagu baru ini mengikuti perilisan sebelumnya, 100-99, yang turut menampilkan GoldLink.

Dengan kontribusi dari Steve Stevens, Matt Helders, dan Rainsford, Melodies on Hiatus diproduksi oleh Gus Oberg dan ditulis bersama Simon Wilcox secara daring, mixing dilakukan oleh Tony Hoffer yang telah berkolaborasi dengan Beck, Air, M83, Metric, dan Chromeo, dan proses mastering dikerjakan oleh Dave Cooley yang telah berkolaborasi dengan Paramore, Spoon, Tame Impala, dan Jimmy Eat World.

Musik yang dirilis Hammond Jr menarik banyak perhatian penggemar musik di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang paling sering memainkan musik Hammond Jr. secara streaming.

Selain akan menjalani tur dengan bandnya, The Strokes, yang akan menghampiri We The Fest di Jakarta pada 21 Juli 2023, Hammond Jr juga akan menggelar tur solonya, On Hiatus Tour, pada September mendatang.

Tur solonya mencakup beberapa tanggal di Amerika Serikat (AS) dengan dukungan dari Rainsford. Tiket untuk sejumlah tanggal sudah terjual habis.

Bagian ke-2 dari album 'Melodies On Hiatus' yang menampilkan 10 lagu akan dirilis pada 23 Juni 2023. (RO/Z-1)