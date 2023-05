Pop Up Store BTS & TinyTan Berlangsung Sebulan di BSD

POP Up Store BTS & TinyTan akan berlangsung mulai Kamis 18 Mei 2023 hingga sebulan di Jalan BSD Grand Boulevard Lot Nomor 7 depan ICE BSD. Ajang terbesar skala Asia Tenggara itu dalam rangka memuaskan dahaga para penggemar BTS & TinyTan terhadap produk merchandise yang berlisensi resmi. Ada lebih dari 300 jenis produk limited edition yang ditawarkan dalam area seluas 6.681 m2.

"Kami menargetkan penjualan 300 jenis merchandise itu mencapai sekitar puluhan miliar rupiah," ujar Mengky Mangarek, CEO PT Multi Medika Internasional, Tangerang, Sabtu (13/5). "Pop Up Store BTS & TinyTan di BSD, Indonesia, ini merupakan yang terbesar kedua setelah Las Vegas, Amerika Serikat. Ini karena penggemar BTS di Indonesia merupakan yang kedua setelah Amerika Serikat."

Penggemar BTS di Indonesia melebihi dari 4 juta followers. Pop Up Store BTS & TinyTan terwujud berkat kerja sama dengan pihak Korea sebagai pemegang IP BTS & TinyTan License Product, PT Multi Medika Internasional Tbk, dan This Is It yang punya kontrak dengan Hybe dan DRM Bridge.

Pop Up Store Lisensi Resmi BTS & Tiny Tan kali ini memiliki beberapa area foto (photo zone) yang hanya bisa dilihat di tempat dalam waktu terbatas. Menurut Mengky, untuk menghindari kepadatan, pihaknya membatasi sekitar 50 pengunjung selama satu jam dalam satu area secara bergantian.

Merchandise-merchandise edisi khusus yang didatangkan dari Korea itu hanya bisa dibeli di Pop-Up Store. Event itu menargetkan lebih dari 30.000 pengunjung selama 1 bulan, termasuk menarik wisatawan mancanegara dan lokal. Apalagi waktunya bertepatan dengan liburan anak sekolah sehabis ujian.

Pihak MMI juga mengajak dukungan prinsipial TIY; Official Licensee dan DRM Bridge; Distributor Licensee dari Korea juga perusahaan ritel minimarket terbesar seperti Alfamart, Alfagift, Loket.com, dan Sinar Mas Land. Hal tersebut sangat membantu dan membuat acara dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Untuk mengetahui perkembangan event, penggemar dapat mengakses website resmi di tiyofficialid.com, @tiyofficialid di Instagram, Tik Tok, dan Twitter. Bagi yang tidak mau repot antre tiket, kalian bisa membeli tiket/voucer secara online di website Alfagift dan Loket.com. (RO/Z-2)