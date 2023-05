Singaraja Fest 2023 Digelar Untuk Dukung Total Kreativitas Lokal

Sebagai bentuk apresiasi yang tinggi kepada warga di pulau Dewata dan support terhadap kreativitas lokal dari musisi, kesenian, UMKM serta lainnya, produsen minuman Singaraja menggelar Singaraja Fest 2023.

Dengan menghadirkan konsep festival in the park, Singaraja Fest 2023 akan menyajikan tontonan live music yang memberikan hiburan seru, kegembiraan dan rasa kebersamaan dalam men-support kreativitas lokal. Sejumlah musisi nasional kenamaan dan local heroes Bali serta berbagai sajian menarik lainnya sudah dipersiapkan penyelenggara untuk hadir di wadahnya kreativitas orang-orang Bali ini pada Sabtu (27/5) di Keramas Aero Park, Gianyar, Bali.

Panggung Singaraja Fest 2023 akan menampilkan sederet musisi top Bali diantaranya yaitu Superman Is Dead (SID), Lolot Band, Bagus Wirata, Joni Agung & Double T, Jun Bintang & The Strongking, Kis Band, Rajawali Ingkar Janji dan Scared of Bums. Turut memeriahkan pula sejumlah musisi nasional seperti Gigi, Tipe-X, Kangen Band serta Parade Hujan (Payung Teduh x Pusakata).

“Singaraja Fest 2023 merupakan bagian dari Prost Fest yang juga menjadi ruang untuk menunjukkan keberagaman skena musik dan industri kreatif di pulau Bali. Di Singaraja Fest juga menyediakan ruang di mana para pegiat industri kreatif lokal bisa menunjukkan hasil karya mereka. Dalam jangka panjang Singaraja Fest akan menjadi ruang inkubasi talenta lokal Bali dan juga luar pulau, sehingga proses regenerasi di skena musik dan industri kreatif Bali bisa lebih baik,” beber Muhamad Aldian, Program Director Singaraja Fest melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu (13/5).

“Tentunya kami sangat bangga bisa terlibat dan mendukung penuh event Singaraja Fest 2023. Sebab keberadaan Singaraja Fest yang digelar sebagai bentuk dukungan kreativitas lokal khususnya di Bali diharapkan mampu mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya kesempatan bagi para musisi dan seniman lokal berbakat untuk mempertunjukkan hasil karyanya di event yang besar ini, ujar Dewa Budjana, sang gitaris Gigi band.

“Jika berkaca pada perjalanan band kami saat merintis dulu, musisi-musisi lokal Bali sangatlah beruntung dengan adanya Singaraja Fest ini. Karena sudah pasti ini menjadi wadah yang begitu istimewa buat mereka-mereka yang ingin tampil memperdengarkan karyanya dan saya rasa bisa menjadi batu loncatan untuk tampil di skala yang lebih luas lagi. Semoga event seperti ini bisa ada di daerah-daerah lain guna mendukung musisi lokal yang kemudian mampu hadir di kancah nasional,” ucap Andika Mahesa vokalis Kangen Band.

“Bukan hanya pertunjukan musik dari musisi top Bali dan generasi penerusnya serta dimeriahkan pula oleh band-band besar nasional, tapi juga sebuah ekosistem ekonomi kreatif yang positif. Lokal support lokal!,” jelas Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group.

Tiket Singaraja Fest 2023 sudah habis alias sold out! Namun demikian untuk tetap mengakomodir besarnya animo masyarakat yang ingin datang, direncanakan ada penjulan tiket reguler yang perkembangannya bisa dipantai melalui laman www.singarajafest.com . Sebagai informasi tambahan, ajang Singaraja Fest ini khusus bagi yang berusia 21 ke atas. (B-4)