BTS Bawakan Lagu The Planet untuk Soundtrack Film Bastions

BTS, mengeluarkan lagu baru berjudul 'The Planet', untuk soundtrack serial animasi Korea Selatan Bastions. 'The Planet' dibawakan oleh ketujuh anggota BTS yang dibuat sebelum mereka masuk dalam masa hiatus dengan kesibukan member masing-masing.

Lagu baru BTS akan digunakan sebagai lagu tema untuk Bastions. Jaringan televisi Korea Selatan SBS sebelumnya merilis urutan judul pembuka untuk seri mendatang, menampilkan cuplikan 'The Planet'.

Pelincuran lagu 'The Planet' disertai dengan video animasi yang menampilkan karakter Bastions menari mengikuti trek lagu.

Selain BTS, soundtrack untuk Bastions juga akan menampilkan musik baru dari Heize, Le Sserafim, BB Girls (sebelumnya Brave Girls), dan AleXa.

Bastions akan tayang perdana di jaringan televisi Korea Selatan SBS pada Minggu (14/5). Serial animasi ini akan mengikuti superhero pemula yang mengungkap identitas penjahat yang bertanggung jawab atas perusakan lingkungan dan berangkat untuk menyelamatkan Bumi.

Crunchyroll yang adalah salah satu platform streaming anime telah bekerjasama dengan produser Thymos Media untuk menghadirkan serial animasi 3D baru mereka, Bastions from Korea, kepada penggemar di seluruh dunia.

“Crunchyroll memiliki kesempatan luar biasa untuk memperkenalkan lebih banyak gaya animasi dari Asia kepada penggemar, dan seri baru yang menarik dari Korea ini melakukan hal itu, memiliki musik dari begitu banyak bintang K-pop benar-benar memperluas daya tarik Bastions,” ungkap Chief Content Officer (CCO) Crunchyroll Asa Suehira.

BTS dipertemukan sebagai pahlawan super idola dalam serial animasi ink. Lagu pembuka dan lagu tema Bastions disusun oleh BTS (termasuk anggota band Jin, Suga, RM, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook).

Ini adalah plot resmi Bastions:

“Para pahlawan yang tidak biasa ini bersiap untuk mencegah bencana! Di dunia di mana kekuatan super adalah norma, sekelompok idola tercinta bekerja sama untuk menjaga keamanan masyarakat. Tapi mereka akan menghadapi musuh baru: Wash Green. Megakorporasi ini mungkin menyebut dirinya ramah lingkungan, tetapi ini benar-benar pemimpin dalam pencemaran lingkungan. Bisakah Bastions bertahan dan menyelamatkan planet ini?”

Sementara itu, boyband ini akan merilis buku biografi baru berjudul Beyond The Story: 10-Year Record of BTS, yang mereka tulis bersama jurnalis Kang Myeongseok. Buku ini akan diterbitkan pada 9 Juli di Korea Selatan dan Amerika Serikat. (Z-10)