Interpretasi Cinta Datang di Waktu yang Tepat ala ‘Love Again’

FROM stranger to lover adalah kutipan yang mungkin bisa menggambarkan film ‘Love Again’ karya sutradara Jim Strouse. Film yang menggandeng Priyanka Chopra Jonas serta proyek debut layar lebarnya Celine Dion ini telah hadir di Bioskop sejak Rabu (10/5) kemarin.

Film ini menceritakan tentang perjalanan Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) yang harus kehilangan tunangannya karena sebuah kecelakaan. Ia yang berprofesi sebagai penulis dan ilustrator buku anak ini pun menanggung kesedihan selama 2 tahun setelah kepergian tunangannya tersebut dengan

mengirim pesan-pesan romantis ke nomor lama milik John, tunangannya.

Tidak disangka, pesan-pesan yang selama ini ia pikir tidak akan pernah dibaca oleh siapapun, ternyata sampai ke seorang jurnalis dan kritikus

musik sebuah majalah bernama Rob Burns (Sam Heughan). Berawal dari pesan tersebut, Rob yang penasaran akhirnya mencari siapa pengirim pesan tersebut hingga akhirnya mengetahui bahwa Mira lah yang mengirimnya.

Rob Burns adalah tipikal lelaki skeptis yang tidak percaya akan cinta. Ia sempat merasakan manisnya cinta, sayangnya hubungannya bersama sang kekasih harus kandas dan membuatnya semakin tidak mengerti apa itu cinta.

Saat ia mendapat tugas dari atasannya untuk mewawancarai Celine Dion, Rob pun mulai belajar mengenal cinta. Melalui nasihat Celine Dion dan

peristiwa- peristiwa unik yang menghampirinya, Rob pun bertekad untuk mengetahui cinta itu seperti apa.

Perubahan besar pun terjadi di antara Rob dan Mira. Tanpa sepengetahuan Mira, Rob mencari tahu semua hal tentang Mira, mulai dari opera kesukaannya dan kepergian tunangan Mira. Rob pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan Mira dan mulai menjalani hari-hari berarti bersamanya.

Namun, Mira masih belum mengetahui bahwa Rob adalah penerima pesan-pesan yang sebelumnya ia kirimkan untuk tunangannya. Saat mengetahuinya, hubungan mereka mulai merenggang. Akankah Mira dan Rob dapat bersama kembali dan menemukan cinta mereka yang sempat hilang?

Film komedi-romantis ini sekilas seperti film percintaan ‘biasa’. Akan tetapi, semua itu sirna saat Jim Strouse mampu menyajikan sinema lucu sekaligus menyentuh. Priyanka dan Sam dengan apik dapat menghidupkan tokoh ‘Mira’ yang tegar, tetapi menyimpan kesedihan mendalam dan ‘Rob’ yang terlihat cuek dan spontan.

Di awal film ‘Love Again’ penonton akan disuguhkan dengan adegan manis dan sedih saat Mira dan John harus berpisah untuk selamanya. Penonton pun diajak untuk tertawa karena adegan-adegan yang disajikan Rob bersama rekan-rekan kerjanya.

Kejutan lainnya adalah tokoh Celine Dion yang diperankan oleh dirinya sendiri ternyata menjadi salah satu jembatan cerita antara Mira dan Rob.

Tidak hanya menyajikan adegan komedi dan romantis secara berimbang, film ‘Love Again’ juga menampilkan lagu-lagu khas Celine Dion yang sangat cocok dengan penggambaran latar adegan film ini. Bukan tanpa alasan, Celine juga terlibat sebagai produser eksekutif di samping perannya sebagai dirinya sendiri dalam film ‘Love Again’.

Penonton pun tidak akan bosan dengan Love Again, karena plot cerita yang dihadirkan sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Film ‘Love Again’ tayang secara serentak di bioskop Indonesia sejak tanggal Rabu (10/5)

Fim ini diproduksi oleh Screen Gems bersama Thunder Road Films. Love Again dibintangi oleh Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughen, Celine Dion, dan deretan aktor serta aktris pendukung lainnya. Film ini disutradarai oleh Jim Strouse dan diproduseri oleh Basil Iwanyk, Erica Lee, dan Esther Hornstein, serta Celine Dion sebagai produser eksekutif film Love Again. (Ant/Z-10)