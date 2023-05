Coldplay Berhenti Mengeluarkan Lagu pada 2025

COLDPLAY akan berhenti menulis musik baru sebagai band pada tahun 2025. Hal ini dilontarkan sang vokalis band asal Inggris ini, Chris Martin.

“Yah, saya tahu saya dapat memberi tahu Anda, rekaman terakhir kami yang layak akan keluar pada tahun 2025 dan setelah itu saya pikir kami hanya akan melakukan tur,” kata Martin.

Chris Martin mengatakan, Coldplay mungkin akan melakukan hal lain dalam bermusik. Namun, untuk membuatan album akan berhenti setelah itu.

Seperti yang diketahui, Coldplay mengeluarkan album kesembilan mereka, 'Music Of The Spheres', awal tahun 2022.

“Kami akan membuat 12 album. Karena kami banyak mencurahkan segalanya untuk membuatnya tentunya harus dilakukan dengan intens. Saya menyukainya dan itu luar biasa. Saya merasa dan saya tahu bahwa tantangan dari ini adalah karena keterbatasan, membuat musik ini bagi kami tidak terasa sulit, rasanya seperti, 'Inilah yang seharusnya kami lakukan'.”

Chris Martin mengaku, dirinya dan Coldplay tau apa yang mereka lakukan terutama dalam membuat album. Sehingga dirinya merasa bahwa berhenti pada 2025 adalah keputusan tepat.

“Saya pikir kami akan terus melakukan tur dan kami akan selalu bersama sebagai grup musisi dan teman, tapi saya pikir kisah album kami berakhir saat itu. Seperti Harry Potter selesai pada titik tertentu.”

Seperti yang diketahui, konser Coldplay di Glora Bung Karno, Jakarta, Indonesia telah terkonfirmasi digelar pada 15 November mendatang. Kehadiran band asal Inggris ini telah dinantikan para penggemar sejak lama.

Kehadiran Chris Martin dan kawan-kawan ke Jakarta ini resmi disiarkan melalui video yang diunggah promotor konser Coldplay pkentertainment.id. Dalam video tersebut, Chris Martin menyebut:

“Halo, apa kabar yang di Indonesia. Kami sangat senang, untuk mengumumkan konser pertama kami di negara anda yang indah,” ujar vokalis Coldplay ini.

Konser band asal Inggris ini merupakan bagian dari perjalanan ‘Music Of The Spheres World Tour’ yang memecahkan rekor.Sejak pertama tur Maret 2022 lalu, band ini telah meraih penghargaan ‘Favorite Touring Artist’ AMA 2022 dan ‘Tour of The Year’ di Penghargaan iHeartRadio 2023.

Coldplay juga dikabarkan akan manggung di Tokyo sejak terakhir kali digelar pada 2017. Sedangkan di Indonesia, konser Coldplay adalah yang pertama.

Seperti yang diketahui, Coldplay dibentuk di London pada 1996 lalu. Grup rock alternatif ini beranggotakan lima orang, yakni Chris Martin (vokal), Jonny Buckland (gitar), Guy Berryman (bass), dan Will Champion (drum).

Single debut mereka, ‘Yellow ’menjadi tonggak dasar dari kelompok musik ini di jagad musik internasional. Album mereka, Parachutes yang dirilis pada tahun 2000, kemudian masuk dalam nominasi Mercury Prize.

Kesuksesan pertama kali dicicipi Coldplay saat merilis lagu mereka yang berjudul ‘Yellow’. Selanjutnya, album keduanya yang berjudul ‘A Rush of Blood to The Head’ dirilis pada 2002, dan meraih banyak penghargaan bergengsi. Album berikutnya yaitu X&Y (2005), menjadi album terlaris pada 2005. (Z-10)