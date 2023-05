Drama Korea Race Tayang Perdana di Disney+ Hotstar, Hari Ini

SERIAL drama Korea Race, yang tayang perdana di Disney+ Hotstar, hari ini, Rabu (10/5), menyajikan gambaran realitas dunia kantor kepada para penonton dengan latar sebuah perusahaan humas (public relationship/PR) di Korea Selatan (Korsel).

Sebagaimana dikutip dari Yonhap, Rabu (10/5), sutradara Lee Dong Yun mengatakan Race menghadirkan cerita seputar dinamika pekerjaan, kehidupan, dan perjuangan para pekerja biasa dengan karakter-karakter yang bisa beresonansi dengan penonton.

Menurut dia, serial drama tersebut berfokus pada penggambaran realitas tempat kerja di masa sekarang dengan karakter yang mewakili berbagai posisi, kelompok usia, dan etos kerja.

"Judulnya bukan merujuk pada perlombaan yang kompetitif, melainkan tentang perlombaan yang ditempuh oleh setiap karakter dengan kecepatannya masing-masing," kata Lee.

Lee sendiri sebelumnya dikenal melalui beberapa proyek serial drama termasuk Feast of the Gods (2012) dan 20th Century Boy and Girl (2017).

Race berputar pada kisah Park Yoon Jo (diperankan oleh Lee Yeon Hee), yang mendapatkan posisi kontrak di perusahaan humas besar melalui proses perekrutan buta.

Setelah sebelumnya bekerja untuk agensi humas kecil, Park mendapati dirinya terlibat dalam skandal rekrutmen dan harus membuktikan kemampuannya kepada perusahaan.

Kepada Yonhap, Lee Yeon Hee mengaku dirinya membaca buku-buku tentang kehidupan pribadi para profesional PR untuk lebih memahami kehidupan di industri tersebut dan orang-orang yang terkait dengan pekerjaan tersebut.

Upaya tersebut, menurut dia, membantunya untuk mendalami dan menampilkan karakter Park yang mencoba melampaui dari latar belakang ekonomi kurang mampu dalam lingkungan kerja yang kompetitif.

"Naskahnya dengan baik menggambarkan kesulitan pekerja kantoran seusia saya. Saya ingin mewakili orang-orang tersebut yang hidup saat ini," kata Lee.

Race turut menampilkan aktor-aktor lain seperti Hong Jong Hyun, Moon So Ri, serta Jung Yun Ho atau dikenal sebagai U-Know Yunho dari boy group K-pop TVXG.

Hong akan berperan sebagai Ryu Jae Min, teman lama Park dan karyawan terbaik di perusahaan. Moon berperan sebagai Goo Yi Jeong, seorang spesialis PR veteran yang bergabung dengan perusahaan sebagai CEO. Sementara Yunho memainkan peran sebagai Seo Dong Hoon sebagai CEO muda dari sebuah biro periklanan. (Ant/Z-1)