Alicia Keys Rilis Ulang If I Ain't Got You dalam Versi Orkestra

PENYANYI Alicia Keys membawakan ulang lagu If I Ain't Got You dalam versi orkestra untuk album soundtrack serial Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

Mengutip dari keterangan pers, Rabu (10/5), proyek orkestra tersebut dibuat Keys bersama Netflix dan Shondaland. Proyek itu juga menggandeng lebih dari 70 perempuan kulit berwarna untuk mengiringi lagu tersebut.

Lagu If I Ain't Got You dalam versi orkestra dibuat tidak hanya untuk merayakan serial Queen Charlotte melainkan juga menandai peringatan 20 tahun perilisian lagu tersebut.

Dari penulis dan produser Shonda Rhimes, serial Queen Charlotte berkisah tentang kisah cinta Ratu Charlotte muda (diperankan oleh India Amarteifio) ketika pertama kali bertemu dengan Raja George (diperankan oleh Corey Mylchreest), yang menjadi awal dari keseluruhan kisah Bridgerton.

Pernikahan Ratu Charlotte muda dengan Raja George dari Inggris menghadirkan kisah cinta luar biasa yang membawa perubahan di masyarakat elite.

Serial Queen Charlotte juga menampilkan para pemeran lainnya termasuk Golda Rosheuvel (sebagai Queen Charlotte), Adjoa Andoh (sebagai Lady Agatha Danbury), dan Ruth Gemmell (sebagai Lady Violet Bridgerton) yang memerankan karakter sama dalam serial Bridgerton sebelumnya,

Serial Queen Charlotte: A Bridgerton Story sudah tayang di platform Netflix sejak 4 Mei lalu.

Serial ini juga berhasil menduduki posisi Top 10 di berbagai negara, termasuk Indonesia. (Ant/Z-1)