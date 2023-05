De Niro Kembali Jadi Ayah di Usia 79 Tahun

ROBERT De Niro kembali menjadi ayah di usia 79 tahun. Hal itu diungkapkan aktor Raging Bull itu dalam sebuah wawancara.

Peraih dua Piala Oscar itu mengoreksi pewawancara saat menyebut dia adalah ayah dari enam orang anak. "Tujuh, tepatnya."

"Saya baru saja mempunyai bayi," ujar De Niro kepada ET Canada tanpa menyebutkan jenis kelamin bayinya dan identitas ibu bayi itu.

Agen De Niro mengonfirmasi kabar itu kepada AFP, Selasa (9/5).

Aktor yang hampir berusia 80 tahun itu memiliki dua anak dari istri pertamanya, rekan bermainnya di film Taxi Driver, Diahnne Abbott.

Dia kemudian mendapatkan dua anak lagi dari sosialita Grace Hightower sebelum keduanya berpisah pada 2018.

Dia juga memiliki sepasang anak kembar dari model Toukie Smith, yang dikencaninya pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an.

De Niro, saat ini, tengah mempromosikan film komedi About My Father, yang akan dirilis di bioskop Amerika Serikat (AS) pada 26 Mei.

Dipandang sebagai salah satu aktor terbaik generasinya, De Niro memenangkan dua Piala Oscar sebelum berusia 40 tahun.

De Niro memenangkan Piala Oscar pertamanya sebagai aktor pembantu terbaik lewat film The Godfather Part II pada 2974.

Dia memenangkan Piala Oscar keduanya pada 1981 untuk kategori aktor terbaik lewat perannya sebagai Jake LaMotta di Raging Bull.

Di penghujung kariernya, De Niro meraih sukses dengan membintangi film komedi keluarga, termasuk Meet the Parents dan The Big Wedding. (AFP/Z-1)