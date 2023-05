Siap War Tiket Konser Coldplay di Jakarta? Ini Deretan Seleb yang Bakal Jadi Sainganmu

"Halo Indonesia, apa kabar? Kami sangat senang untuk mengumumkan bahwa kami akan menggelar konser di Indonesia," sapa Chris Martin, vokalis Coldplay dalam video yang langsung viral dan jadi trending topik pencarian Google.

"Kami akan konser di Jakarta pada 15 November 2023 dan kami sangat berharap bisa bertemu dengan kalian di sana," ujar band asal Inggris itu dalam video yang dibagikan sang promotor.

Datangnya Coldplay ke Indonesia memang sudah ditunggu-tunggu. Jika jadi datang, seperti kata Chris Martin, ini akan menjadi konser pertama mereka di Indonesia dan sudah ditunggu-tunggu oleh warga +62, termasuk para selebritas Tanah Air.

Baca juga : War Tiket Coldplay, Ini Cara Beli Tiket Konser di Jakarta

Siapa saja seleb yang bakal jadi saingan war tiket Coldplay di Jakarta?

"Kayaknya utk pertama kalinya gue akan nonton konser," cuit pedakwah muda dan penulis, Habib Husein Ja'far Al Hadar saat menjawab kabar konser di Jakarta yang dibagikan Coldplay di akun Instagramnya.

Baca juga : Konser Coldplay di Jakarta, Simak Tips War Tiket Konser Ini

Cuitan sang habib muda ini mendapat komentar ratusan orang lantaran status pendakwah yang disandangnya.

"Habib haram liat konser," kata seorang warga net, diikuti dengan emoji tertawa sambil mengeluarkan air mata.

"Musik haram bib," timpal warga net yang lain.

Di sisi lain, banyak juga yang yang memuji habib Ja'far karena keberaniannya untuk berbeda dengan pendakwah lain. Dengan penuh harap dan setengah bercanda, para warga net coba menitip tiket kepada sang habib.

Selain Habib Ja'far, panen komentar juga diutarakan kepada jurnalis Najwa Shihab. Saat itu, Najwa cuma menulis, "Yeaaay Jakartaaa!!" diikuti emoticon api yang yang menyala.



Kebanyakan dari mereka takut kehabisan tiket karena bakal kalah saing dengan para seleb seperti Najwa Shihab. "@najwashihab mbak nana pliss nontonnya yg diluar ajaa biarkan kaum miskin UMR ini dapetin tiketnya dulu??" cuit akun @emmamoy91.

Selebritas lainnya yang sangat bersemangat untuk bisa datang ke konser tersebut adalah dokter yang juga presenter Reisa Broto Asmoro dan penyanyi Novia Bachmid.

Music of The Spheres World Tour

Menurut promotor, tiket konser Coldplay bertajuk Music Of The Spheres World Tour nantinya dapat dibeli di situs coldplayinjakarta.com. Tiket pra-jual dapat dibeli pada 17 dan 18 Mei, dan penjualan reguler akan dimulai pada 19 Mei 2023 mulai pukul 10.00 WIB



“Tiket akan dijual secara eksklusif di coldplayinjakarta.com. Informasi lebih lanjut tentang kategori tiket, tata letak, dan harga akan segera tersedia,” tulis @pkentertainment.id.

Coldplay yang beranggotakan Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, dan Will Champion itu terbentuk pada tahun 1996 ketika Chris Martin bertemu dengan gitaris utama Jonny Buckland di universitas di London. Sebagai duo mereka dikenal sebagai Pectoralz. Guy Berryman kemudian bergabung sebagai bassis dan mereka mengubah nama band menjadi Starfish.

Beberapa saat kemudian, drummer dan vokalis pendukung Will Champion bergabung untuk melengkapi formasi. Pada 1998, band ini berganti nama menjadi Coldplay dengan salah satu lagu hitsnya berjudul 'Yellow'.

Meski semua anggota band bertemu di universitas di London, mereka berasal dari seluruh Inggris. Chris Martin berasal dari desa dekat Exeter di Devon, sedangkan Jonny Buckland berasal dari London. Guy Berryman lahir di Kirkcaldy, Skotlandia dan Will Champion berasal dari Southampton.

Itulah yang terjadi ketika grup musik asal Inggris dan boyband asal Korea Selatan, BTS, mengumumkan kolaborasi terbaru mereka untuk single baru berjudul My Universe. Lagu ini akan dirilis pada 24 September 2021 mendatang.

Dilansir dari Soompi, lagu ini disusun sekaligus ditulis oleh Coldplay dan BTS, serta diproduksi oleh Max Martin. Lagu ini menggunakan lirik dalam bahasa Inggris dan Korea.

Sejak dirilis 30 September 2021 hingga 9 Mei 2023, video musik lagu 'My Universe' mereka sudah ditonton sebanyak 267 juta kali, menyalip video lagu 'In My Place' yang dirilis pada 2011 silam.

Selama 20 tahun bermusik, Codplay telah membuat 4 album studio, 5 album mini, 25 single, 2 album langsung, 1 album kompilasi, dan telah menjual lebih dari 50 juta album dan single di dunia. Beberapa lagu yang melegenda yaitu “Viva La Vida”, “Yellow”, “The Siencetist”, Fix You, dan “In My Place”. (Z-4)