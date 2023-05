War Tiket Coldplay, Ini Cara Beli Tiket Konser di Jakarta

KONSER Coldplay di Jakarta sudah dipastikan kebenarannya. Band asal Inggris tersebut mengumumkan akan menggelar konsernya pada 15 November 2023 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal ini diumumkan langsung oleh Coldplay di sosial media mereka, Senin (9/5).

Soal penjualan tiket, promotor mengatakan, tiket konser Coldplay bertajuk Music Of The Spheres World Tour dapat dibeli di situs coldplayinjakarta.com.



“Tiket akan dijual secara eksklusif di coldplayinjakarta.com. Informasi lebih lanjut tentang kategori tiket, tata letak, dan harga akan segera tersedia,” tulis @pkentertainment.id.

Tiket pra-jual dapat dibeli pada 17 dan 18 Mei, dan penjualan reguler akan dimulai pada 19 Mei 2023 mulai pukul 10.00 WIB.

Untuk perkiraan harga tiket konser Coldplay tak akan jauh berbeda dengan harga tiket konser Coldplay ketika tampil di Singapura dan Bangkok, Thailand, mulai dari Rp800 ribu hingga Rp3 juta. Bank BCA akan menjadi official sponsor konser Coldplay di Jakarta. Selain itu, BCA juga menjadi partner pembelian tiket konser Coldplay.

Berikut ini syarat pembelian tiket konser Coldplay:

1. Pembelian tiket melalui coldplayinjakarta.com



2. Tiket presale hanya dapat dibeli dengan Virtual Account BCA (dengan sumber dana rekening BCA)/ Debit BCA Mastercard / Kartu Kredit BCA (Visa, Mastercard, Amex, JCB)



3. Layout venue event, harga tiket konser serta informasi syarat & ketentuan terkait pembelian tiket & informasi lainnya tersedia di website event



4. Maksimal pembelian 4 tiket per transaksi / email address



5. Syarat dan Ketentuan berlaku.

Konser Coldplay pertama di Indonesia

Rencana konser Coldplay sontak disambut antusias oleh para penggemarnya di Indonesia. Pasalnya, ini bakal menjadi konser pertama grup musik yang terdiri dari Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, dan Will Champion itu di Indonesia.

Band ini terbentuk pada tahun 1996 ketika Chris Martin bertemu dengan gitaris utama Jonny Buckland di universitas di London. Sebagai duo mereka dikenal sebagai Pectoralz. Guy Berryman kemudian bergabung sebagai bassis dan mereka mengubah nama band menjadi Starfish.

Beberapa saat kemudian, drummer dan vokalis pendukung Will Champion bergabung untuk melengkapi formasi. Pada 1998, band ini berganti nama menjadi Coldplay dengan salah satu lagu hitsnya berjudul 'Yellow'.

Meski semua anggota band bertemu di universitas di London, mereka berasal dari seluruh Inggris. Chris Martin berasal dari desa dekat Exeter di Devon, sedangkan Jonny Buckland berasal dari London. Guy Berryman lahir di Kirkcaldy, Skotlandia dan Will Champion berasal dari Southampton.

Itulah yang terjadi ketika grup musik asal Inggris dan boyband asal Korea Selatan, BTS, mengumumkan kolaborasi terbaru mereka untuk single baru berjudul My Universe. Lagu ini akan dirilis pada 24 September 2021 mendatang.

Dilansir dari Soompi, lagu ini disusun sekaligus ditulis oleh Coldplay dan BTS, serta diproduksi oleh Max Martin. Lagu ini menggunakan lirik dalam bahasa Inggris dan Korea.

Sejak dirilis 30 September 2021 hingga 9 Mei 2023, video musik lagu 'My Universe' mereka sudah ditonton sebanyak 267 juta kali, menyalip video lagu 'In My Place' yang dirilis pada 2011 silam.

Selama 20 tahun bermusik, Codplay telah membuat 4 album studio, 5 album mini, 25 single, 2 album langsung, 1 album kompilasi, dan telah menjual lebih dari 50 juta album dan single di dunia. Beberapa lagu yang melegenda yaitu “Viva La Vida”, “Yellow”, “The Siencetist”, Fix You, dan “In My Place”. (Z-4)