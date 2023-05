25 Lagu Terbaik Coldplay Kemungkinan Dibawakan Saat Konser

KONSER Coldplay di Glora Bung Karno, Jakarta, Indonesia telah terkonfirmasi digelar pada 15 November mendatang. Kehadiran band asal Inggris ini telah dinantikan para penggemar sejak lama.

Konfirmasi kehadiran Chris Martin dan kawan-kawan ini resmi disiarkan melalui video yang diunggah promotor konser Coldplay pkentertainment.id. Dalam video tersebut, Chris Martin menyebut:

“Halo, apa kabar yang di Indonesia. Kami sangat senang, untuk mengumumkan konser pertama kami di negara anda yang indah,” ujar vokalis Coldplay ini.

Baca juga: Terkonfirmasi! Coldplay Manggung di GBK 15 November

Konser band asal Inggris ini merupakan bagian dari perjalanan ‘Music Of The Spheres World Tour’ yang memecahkan rekor.

Sejak pertama tur Maret 2022 lalu, band ini telah meraih penghargaan ‘Favorite Touring Artist’ AMA 2022 dan ‘Tour of The Year’ di Penghargaan iHeartRadio 2023.

Baca juga: 22 Fakta Band Coldplay yang Kamu Perlu Tahu

Coldplay juga dikabarkan akan manggung di Tokyo sejak terakhir kali digelar pada 2017. Sedangkan di Indonesia, konser Coldplay adalah yang pertama.

Seperti yang diketahui, Coldplay dibentuk di London pada 1996 lalu. Grup rock alternatif ini beranggotakan lima orang, yakni Chris Martin (vokal), Jonny Buckland (gitar), Guy Berryman (bass), dan Will Champion (drum).

Single debut mereka, ‘Yellow ’menjadi tonggak dasar dari kelompok musik ini di jagad musik internasional. Album mereka, Parachutes yang dirilis pada tahun 2000, kemudian masuk dalam nominasi Mercury Prize.

Kesuksesan pertama kali dicicipi Coldplay saat merilis lagu mereka yang berjudul ‘Yellow’. Selanjutnya, album keduanya yang berjudul ‘A Rush of Blood to The Head’ dirilis pada 2002, dan meraih banyak penghargaan bergengsi. Album berikutnya yaitu X&Y (2005), menjadi album terlaris pada 2005.

Berikut telah Media Indonesia rangkum 25 lagu terbaik Coldplay yang enak didengar. Kemungkinan, lagu-lagu ini akan dibawakan dalam konser mereka di Jakarta.

1. Paradise

2. Viva La Vida

3. Fix You

4. Princess Of China

5. Yellow



6. The Scientist

7. Every Teardrop Is A Waterfall

8. Clocks

9. Speed Of Sound

10. Violet Hill



11. In My Place

12. Charlie Brown

13. Magic

14. Trouble

15. Christmas Lights

16. Talk

17. Lost

18. Life In Technicolor

19. Atlas

20. Hardest Part

21. My Universe (feat BTS)





22. Adventure of a Lifetime

23. Hymn of the Weekend

24. Something Just Like This (feat Chainsmokers)





25. Midnight

Demikian info tentang lagu terbaik Coldplay yang dapat kamu jadikan referensi sambil menunggu penjualan tiket konser Coldplay dibuka. (Z-10)