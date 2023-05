22 Fakta Band Coldplay yang Kamu Perlu Tahu

BAND Coldplay telah mengumumkan secara resmi rencana konser mereka di Jakarta, Indonesia, pada 15 November mendatang. Konser tersebut akan dilangsungkan di Gelora Bung Karno dengan harga tiket mulai Rp800 ribu hingga Rp5 juta.

Kedatangan band asal Inggris itu sebagai rangkaian Music Of The Spheres World Tour yang memecahkan rekor. Selain Indonesia, negara yang akan mereka datangi adalah Jepang, Australia, dan Taiwan.

“Apa kabar semua yang menonton di Indonesia. Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kami di negara Anda yang Indah,” ucap Chris Martin, vokalis Coldplay di Instagram, Selasa (9/5).

Rencana konser Coldplay sontak disambut antusias oleh para penggemarnya di Indonesia. Pasalnya, ini bakal menjadi konser pertama grup musik yang terdiri dari Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, dan Will Champion itu di Indonesia.

Berikut ini beberapa fakta yang mungkin tidak Anda ketahui tentang Coldplay dilansir dari planetradio.

1. Awal terbentuknya Coldplay

Band ini terbentuk pada tahun 1996 ketika Chris Martin bertemu dengan gitaris utama Jonny Buckland di universitas di London. Sebagai duo mereka dikenal sebagai Pectoralz. Guy Berryman kemudian bergabung sebagai bassis dan mereka mengubah nama band menjadi Starfish.

Beberapa saat kemudian, drummer dan vokalis pendukung Will Champion bergabung untuk melengkapi formasi. Pada 1998, band ini berganti nama menjadi Coldplay dengan salah satu lagu hitsnya berjudul 'Yellow'.

2. Asal personel Coldplay

Semua anggota band bertemu di universitas di London, tetapi mereka berasal dari seluruh Inggris. Chris Martin berasal dari desa dekat Exeter di Devon, sedangkan Jonny Buckland berasal dari London. Guy Berryman lahir di Kirkcaldy, Skotlandia dan Will Champion berasal dari Southampton.

3. Kuliah

Tiga anggota Coldplay melanjutkan gelar universitas mereka di hari-hari awal band ini dimulai, tetapi Guy memutuskan untuk bekerja di bar London. Chris memiliki gelar dalam Studi Dunia Kuno dan Jonny belajar Astronomi dan Matematika.

4. Inspirasi lagu 'Yellow'

Lagu Coldplay yang hits di awal kemunculan mereka pada 2000 ialah 'Yellow'. Disebut demikian karena Chris Martin melihat Halaman Kuning ketika dia mencoba memikirkan nama untuk lagu tersebut.

5. Video mundur 'The Scientist'

Video musik untuk 'The Scientist' yang dibuat Coldplay pada 2002 bukanlah video musik biasa. Seluruh video diputar terbalik, memperlihatkan Chris Martin berjalan mundur dan menceritakan alur cerita dari akhir, hingga awal. Chris Martin harus belajar menyanyikan 'The Scientist' mundur untuk video musik tersebut.

6. Gunakan transportasi publik

Coldplay pernah terlihat menaiki London Tube atau kereta bawah tanah. Chris bahkan pernah melakukan perjalanan ke pertunjukannya sendiri di O2 Arena di London dengan kereta bawah tanah, tetapi terlepas dari statusnya sebagai superstar A-list, tidak ada yang mengenalinya - meskipun dia dikelilingi oleh penggemar Coldplay.

7. Ubah toko roti menjadi studio

Coldplay memiliki studio sendiri di London utara. Mereka membeli sebuah toko roti pada 2006 dan mengubahnya menjadi sebuah studio yang diberi nama The Bakery. Mereka memutuskan untuk mendapatkan studio untuk membantu mereka memfokuskan kembali setelah kesuksesan 'X&Y'.

8. Kemampuan berbahasa

Tersiar kabar bahwa Chris dapat berbicara bahasa Devonian, 'bahasa pertanian'. Selain itu, dia biasanya akan mempelajari beberapa frasa dalam bahasa negara lain tempat band tersebut tampil.

9. Rekor 'Something Just Like This'

Video lirik single Coldplay bersama The Chainsmokers, 'Something Just Like This', memecahkan rekor streaming terbanyak dalam 24 jam atau lebih dari sembilan juta aliran dalam 24 jam pertama. Keren banget ya?

10. Diidolakan presiden

Mantan Presiden AS Barak Obama adalah penggemar berat Coldplay, dan pada tahun 2012 terungkap musik mereka dimuat ke iPod-nya. Dia rupanya mengizinkan membawakan lagu 'Amazing Grace' untuk dimasukkan ke dalam album 'A Head Full of Dreams' mereka.

11. Punya anggota kelima band

Phil Harvey adalah direktur kreatif dan mantan manajer band saat ini, yang mengelola Coldplay sendirian selama tahun-tahun awal mereka. Dia sering disebut sebagai anggota kelima band.

12. Dua video musik untuk 'Viva La Vida'

Ada dua versi video musik untuk 'Viva La Vida' - satu disutradarai oleh Hype Williams, dan yang lainnya disutradarai oleh Anton Corbijn. Mereka dirilis bersamaan, dengan versi anton sebagai penghargaan untuk video sebelumnya untuk Depeche Mode's 'Enjoy the Silence'.

13. Bermain film

Chris Martin dan Jonny Buckland membuat penampilan cameo dalam film horor komedi kultus Shaun of the Dead. Mereka bahkan berteman baik dengan bintang film Simon Pegg. Chris Martin juga muncul dalam episode Modern Family Season 9, yang ditayangkan pada November 2017.

14. Ep pertama

Rilisan musik pertama Coldplay adalah pada tahun 1998, ketika mereka merilis EP berjudul 'Safety'. EP itu hanya dibuat 500 eksemplar.

15. Populerkan Xyloband

Xyloband adalah gelang LED yang dikendalikan radio yang dapat berubah warna seiring waktu dengan musik. Mereka pertama kali digunakan untuk Coldplay 'Mylo Xyloto tour' pada tahun 2012. Band-band ini dipopulerkan oleh Coldplay dan sejak itu sering digunakan di pertunjukan dan konser.

Saat band memulai Tur Dunia Music of the Spheres mereka, video mulai menjadi viral dari adegan-adegan indah saat Xyloband penonton menyala.

16. Pernah tolak kontrak iklan

Meskipun sangat populer, Coldplay jarang mengizinkan musik mereka digunakan untuk iklan dan dukungan. Mereka rupanya menolak kontrak jutaan pound dari Diet Coke dan GAP.

Pada, 2021 lagu band 'Higher Power' digunakan dalam iklan mobil listrik BMW ix dan i4. Dengan lirik 'this joy is electric' dan judul lagunya, menjadi pilihan lagu yang pas untuk sebuah iklan mobil listrik.

17. Donasikan penjualan lagu

Semua keuntungan dari 'ALIEN S', sebuah lagu yang ditampilkan di Kaleidoscope EP mereka, disumbangkan ke sebuah LSM internasional yang menyelamatkan para migran bernama Migrant Offshore Aid Station.

18. Umumkan lagu lewat surat

Ketika harus mengumumkan album baru, band ini mengambil keputusan yang tidak biasa untuk mengumumkan album 2019 mereka 'Everyday Life' dengan mengirimkan surat yang diketik kepada penggemar mereka.

Setelah menerima surat di postingan tersebut, penggemar turun ke media sosial untuk menanyakan apakah ada orang lain yang telah menerima surat tersebut. Terungkap bahwa album tersebut akan terdiri dari dua bagian yang disebut, 'Sunrise' dan 'Sunset'.

Surat tersebut mengonfirmasi detail album, termasuk tanggal rilisnya pada 22 November 2019, dan menampilkan tanda tangan anggota band yang ditulis dengan pena emas.

19. Album eksklusif

Coldplay mengadakan acara peluncuran album eksklusif untuk 'Music of the Spheres' di London, pada 12 Oktober 2021. Hanya 2.000 penggemar yang beruntung yang menghadiri pertunjukan tersebut!

Band ini menghentak penggemarnya dengan pengumuman album studio kesembilan mereka 'Music of the Spheres', yang dirilis pada Jumat 15 Oktober 2021. Album ini memiliki 12 lagu, termasuk 'Higher Power', yang keluar pada Mei 2021 sebagai lagu utama. .

20. Tur ramah lingkungan

Pada 2019, terungkap bahwa Coldplay akan beristirahat dari tur sampai konser mereka 'bermanfaat lingkungan'. Pada tahun 2022, band ini berjanji untuk tur mendatang mereka untuk 'memotong emisi langsung tur lebih dari 50% dibandingkan dengan tur kami sebelumnya (2016-2017).

Coldplay mengumumkan beberapa tanggal UK untuk 'Music of the Spheres tour' di London dan Glasgow untuk Agustus 2022. Mereka kemudian menambahkan enam tanggal lagi untuk Mei/Juni 2023.

Pertunjukan termasuk fitur ramah lingkungan seperti lantai dansa kinetik dan sepeda statis, serta band membuat janji reboisasi yang melibatkan penanaman dan perlindungan pohon - termasuk satu untuk setiap tiket yang terjual.

21. Kolaborasi maut

DUA superstar dunia berkolaborasi dalam sebuah lagu. Bisa ditebak, hasil kolaborasi keduanya bakal menciptakan duet maut.

Itulah yang terjadi ketika grup musik asal Inggris dan boyband asal Korea Selatan, BTS, mengumumkan kolaborasi terbaru mereka untuk single baru berjudul My Universe. Lagu ini akan dirilis pada 24 September 2021 mendatang.

Dilansir dari Soompi, lagu ini disusun sekaligus ditulis oleh Coldplay dan BTS, serta diproduksi oleh Max Martin. Lagu ini menggunakan lirik dalam bahasa Inggris dan Korea.

Sejak dirilis 30 September 2021 hingga 9 Mei 2023, video musik lagu 'My Universe' mereka sudah ditonton sebanyak 267 juta kali, menyalip video lagu 'In My Place' yang dirilis pada 2011 silam.

22. Ingin berhenti buat album

Pada 26 desember 2021, Coldplay menyampaikan bahwa mereka akan berhenti membuat musik pada 2025. Setelah itu, mereka berencana hanya akan melakukan tur dan tidak membuat album lagi. Hal itu diungkapkan sang vokalis dalam acara radio prarekaman BBC, yang dibawakan bersama pembawa acara Inggris Jo Whiley.

"Saya pikir kami memiliki tiga kali lagi rekaman dan (rekaman) terakhir kami akan keluar tepat pada akhir 2025. Dan saya pikir setelah itu kami hanya akan melakukan tur dan mungkin kami akan melakukan beberapa hal kolaboratif, tapi katalog Coldplay sudah selesai," kata Martin. (Z-4)