Adhika Nararya Rilis Single yang Terinspiasi dari Podcast

PENYANYI Adhika Nararya merilis single kedua berjudul A Lady With The Broken Heart, terinspirasi dari cerita-cerita tentang keluarga dari podcast miliknya, Hello, atl.

Menurut keterangan resmi, dikutip Selasa (9/5), single A Lady With The Broken Heart bertemakan tentang seorang anak yang tumbuh dan besar dalam lingkungan internal yang memiliki disfungsi dalam keluarga seperti perceraian atau perkelahian antarorangtua.

Namun, semakin beranjak dewasa, anak tersebut mencoba untuk semakin bijak dalam melihat kejadian ke belakang dan mencari sisi terang untuk hari yang akan datang.

Baca juga: Ardhito Pramono Memproduseri Penyanyi Pendatang Baru Kynya

Sebagai bentuk apresiasi dari cerita-cerita tersebut, Adhika mengadakan hearing session dengan beberapa dari mereka yang mempunyai pengalaman dalam disfungsi keluarga. Nantinya, cerita-cerita tersebut akan dijadikan video musik dan konten media sosial.

A Lady With The Broken Heart ditulis sendiri oleh Adhika dan diproduseri bersama dengan Chaka Priambudi dengan menonjolkan Jazz yang kental sehingga dikemas berbeda dengan lagu-lagu yang ada di belantika musik Indonesia.

Tipe vokal Adhika yang berat dan berwarna menjadi warna yang berbeda ditemani suara terompet dari Harley Maximilian Korompis.

Baca juga: White Chorus Rilis Single Don’t Want This To Be Over

Penggarapan lagu juga dibantu Chaka Priambudi sebagai bassist, Taufan Siswadi sebagai drummer dan percussion, Matalino Marquez Siraj di bagian piano, serta ditemani Tere Panjaitan sebagai vocal director.

Sementara itu, proses mixing dan mastering dikerjakan oleh Chaka Priambudi di Chaka Music Studio, Jakarta.

A Lady With The Broken Heart dapat didengarkan dan dinikmati di semua toko digital. Sedangkan video musiknya sudah bisa dinikmati di YouTube Adhika Nararya. (Ant/Z-1)