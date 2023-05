Guardians of The Galaxy Volume 3, Ulasannya Bagus, Pendapatannya Jeblok

Meski mendapatkan ulasan yang begitu luar biasa positif di banyak belahan dunia, pada kenyataannya, performa Guardians of The Galaxy Volume 3 dari segi bisnis tidak terlalu mentereng.

Film penutup trilogi para penjaga galaksi itu hanya mengantongi pendapatan global sebesar US$282,1 juta di pekan perdana. Angka itu sangat jauh dari perolehan GoTG Volume 2 yang mencapai US$427 juta di seluruh dunia di minggu pertama penayangan.

Sementara, rekor terendah masih dipegang GoTG keluaran pertama yang hanya membukukan US$161 juta di rentang waktu yang sama.

Baca juga: James Gunn Geret Pemain Guardians of The Galaxy ke DC Superman: Legacy

Sejumlah pengamat meyakini cuan GoTG Volume 2 bisa sebegitu besar karena film itu mengarah pada cerita Avengers: Infinity War. Pendapat lainnya menyebut penonton sudah agak bosan dengan Guardians of The Galaxy karena terlalu sering muncul dalam film-film lain seperti Avengers: Infinity War dan Endgame, serta Thor: Love and Thunder.

Kendati demikian, masih ada harapan bagi Volume 3 untuk terus bertumbuh dan mengalahkan pencapaian Volume 2 secara total. GoTG Volume 2 yang tayang pada 2017 lalu mengantongi US$863 juta secara keseluruhan selama masa penayangan.

Baca juga: Bagaimana Groot Bisa Bicara 'I Love You, Guys'? Ini Penjelasan James Gunn

Berbekal ulasan yang sangat baik, bukan tidak mungkin GoTG Volume 3 melampau pendapatan tersebut.

Sebagaimana diketahui, film yang masih digarap James Gunn itu sudah mulai tayang di beberapa negara, termasuk Indonesia, sejak 3 Mei 2023. Dua hari berselang, film itu baru tayang di Amerika Utara.