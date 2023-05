Foto Ciuman Gabriel Prince Viral, Ini Klarifikasinya

GABRIEL Prince kembali viral karena potongan foto dirinya tengah berciuman dengan seorang lelaki beredar di dunia maya. Pada foto yang beredar, Gabriel Prince terlihat duduk bersebelahan dengan teman laki-lakinya.

Gabriel Prince mengenakan baju berwarna hijau, sedangkan temannya memakai kaos berwarna hitam. Tidak hanya beredar di Twitter, namun foto tersebut juga viral di TikTok. Netizen pun membanjiri komentar di postingan tersebut dengan berbagai dugaan, di antara lain ada yang menduga Gabriel Prince gay.

Bahkan ada yang mengaitkan ‘rating’-nya kepada Lyodra yang hanya 3,5. Melihat hal tersebut, Prince pun langsung mengklarifikasi lewat siaran langsung Instagram pribadinya.

Baca juga: Gabriel Prince Mengaku Sempat tidak Pede Tampil di Kau & Dia 2

“Mungkin kalian sudah lihat banyak foto, itu fotonya sudah sekitar satu atau dua tahun yang lalu. Aku enggak tau, itu kayaknya kita lagi main game, semacam game oper kertas gitu," jelasnya.

Gabriel Prince mengatakan bahwa dirinya dan temannya tidak benar-benar berciuman, melainkan terdapat selembar kertas di antara bibir mereka. Ia juga menjelaskan ada sekitar 7 orang yang bermain game tersebut.

Baca juga: Momen Romantis Lee Junho dan Yoona SNSD dalam Teaser Drama King The Land

"Kelihatannya kayak kita ngerekam sendiri, tapi sebenarnya ada sekitar 7 orang di call," sambung Steven, teman Gabriel Prince.

Gabriel Prince dan Steven menjelaskan cara mereka memainkan game oper kertas secara online dengan teman-teman mereka, namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana caranya.

Mereka mengatakan bahwa saat itu tidak hanya ada mereka berdua, melainkan juga ibu dan adik Gabriel Prince yang berada di dalam hotel bersama mereka.

Dalam video klarifikasi lain yang diunggah di akun TikTok-nya, Gabriel Prince menegaskan bahwa dirinya normal dan tidak ada kejadian apa pun antara dirinya dan temannya di balik foto tersebut.

Gabriel Prince menyarankan agar kejadian tersebut tidak perlu terus didiskusikan karena bukanlah hal yang penting. Ia meminta para penggemarnya untuk melupakan hal tersebut dan berfokus pada hal-hal yang positif.

"So yes, I am straight, but hopefully we can all start sharing some more positivity towards one another, because at the end of the day, we're all human," tulisnya sebagai caption. (Z-10)