Taylor Swift Luncurkan Versi Baru Album Speak Now

TAYLOR Swift mengumumkan akan meluncurkan versi terbaru dari album ‘Speak Now’ dalam waktu dekat. Hal ini diungkapkan pada para Swifties dalam konser Taylor Swift di Nashville, Sabtu (6/5).

Rencananya, album ‘Speak Now Taylor's Version’ akan dilepas ke pasaran pada 7 Juli 2023 dalam semua format bahkan dalam format vinyl atau piringan hitam.

“Saya rasa dari pada memberi tahu dengan kata-kata. Saya rasa lebih baik menunjukkannya kepada kalian, jadi kalau kalian mau perhatikan,” kata Taylor Swift di konser itu yang disambut sorakan Swiefties.

Usai melontarkan hal itu, layar besar di belakang Taylor Swift menampilkan cover album Speak Now Taylor's Version dan tanggal perilisannya.

Taylor Swift mengumumkan rencana perilisan versi terbaru Speak Now juga di media sosial tak lama kemudian.

"Dengan bangga dan bahagia saya mengumumkan versi dari saya untuk Speak Now akan rilis 7 Juli (sebelum July 9th, iykyk)," tulis Taylor Swift di akun Twitter

Tanggal 9 Juli atau July 9th adalah momentum yang secara spesifik disinggung dalam lirik ‘Last Kiss’. Tanggal itu banyak dipercaya sebagai momen ketika Ia berakat ke Texas, 2008 silam dan menjumpai Joe Jonas, kekasih Taylor Swift kala itu.

"Saya pertama kali membuat Speak Now, sepenuhnya ditulis sendiri saat berusia 19 hingga 20 tahun. Lagu-lagunya

Meskipun tidak ada lagu dari album yang mencapai No. 1, Speak Now debut di atas Billboard 200 dengan lebih dari satu juta kopi terjual di minggu pertama. The Big Machine akhirnya menghabiskan enam minggu di No. 1 dan telah disertifikasi enam kali platinum. (Z-10)