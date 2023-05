Minji NewJeans Ulang Tahun, Begini Jalan Panjang Menjadi Idol

MINJI NewJeans atau Kim Minji baru saja berulang tahun ke-19 kemarin, Minggu (7/5). Melalui unggahan akun instagram @newjeans_official, cuplikan video menampilkan Minjin dengan latar warna cerah dan tulisan ‘Happy birthday Minji’ di akhir video.

NewJeans adalah girl group K-Pop baru yang berasal dari agensi Ador (Anak perusahaan dari Hybe Label). Grup ini terdiri dari lima orang anggota yakni Hyein, Hanni, Haerin, Danielle, dan juga Minji.

Unggahan video ulang tahun Minjin di akun instagfam @newjeans_ocficial, dibanjiri banyak penggemar NewJeans yang memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Minji.

Baca juga: Tampil Cantik sambil Pamer Otot Perut, Danielle NewJeans Panen Pujian

“HAPPY BIRTHDAY MY FAVE GIRL I can’t believe she is 19,” tulis akun @jesooyaa0

“Selamat ulang tahun @newjeans_official Minji Ladies. Semoga panjang umur dan sehat selalu.