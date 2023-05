Ardhito Pramono Memproduseri Penyanyi Pendatang Baru Kynya

Kynya merilis single perdana berjudul Loving You Losing You, Jumat (5/5). Single Loving You Losing You yang dinyanyikan Kynya ini diproduseri penyanyi dan penulis lagu Ardhito Pramono.

Lirik lagu yang ditulis Kynya Arrazzaqu ini dibantu Ardhito Pramono ini menceritakan keresahan remaja yang sedang menantikan sebuah kepastian akan rasa penasarannya akan cinta.

Berawal dari kegemarannya menulis di media sosial, Kynya yang kini berusia 15 tahun itu juga memiliki suara berkarakter dan memiliki banyak referensi musik yang bisa dibilang unik.

Banyak lagu yang didengarkan Kynya, terutama lagu yang dinyanyikan Lana Del Rey dan Amy Winehouse. Kelebihannya tersebut membuat Ardhito Pramono mengundang Kynya tampil bersama mendadak diatas panggung.

Ardhito Pramono tiba-tiba meminta Kynya berduet bersama menyanyikan lagu Cigarettes of Ours. Lagu Cigarettes of Ours adalah salah satu lagu hits yang diciptakan dan dinyanyikan Ardhito Pramono.

"Dari situ, saya mulai tertarik dan tertantang menjadi produser untuk single solo perdana Kynya ini," kata Ardhito Pramono berbincang di ASA Management, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5).

Bagi Ardhito Pramono, ini adalah langkah pertamanya berkarya sebagai produser musik. Dimulai dari beberapa kali melakukan workshop dan latihan intens, Kynya merilis single perdananya tersebut. "Rasanya senang banget akhirnya tulisanku bisa menjadi sebuah karya musik yang bisa memberikan warna baru untuk musik Indonesia," kata Kynya.

Terlepas dari rasa bahagianya setelah single perdana dirilis, Kynya berharap, lagu yang liriknya ditulisnya sendiri itu bisa menginspirasi seluruh generasi muda agar menjadi generasi yang positif. "Semoga tidak mudah terbawa rasa penasaran akan sebuah cinta," kata Kynya. (B-4)