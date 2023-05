Bruno Major Rilis Single We Never Really Friends

PENYANYI, penulis lagu, dan multiinstrumentalis asal Inggris, Bruno Major, merilis single We Were Never Really Friends lengkap dengan video musiknya yang bernuansa nostalgia.

Di saat bersamaan, Major mengumumkan tur internasionalnya yang siap ia gelar sepanjang 2023 dan dipastikan mengunjungi Jakarta pada 19 Agustus 2023.

Lagu We Were Never Really Friends merupakan karya pertama Major sejak perilisan album To Let a Good Thing Die pada 2020 lalu.

Dentingan piano yang lembut membuka lagu terbaru Major, diikuti suara penuh kesedihan Major. Permainan drum pun terdengar dan lagu tersebut mencapai puncak seraya Major bernyanyi tentang ketidakjelasan antara pertemanan dan romansa yang selalu berujung pahit.

Sebuah lagu bernuansa klasik rock, We Were Never Really Friends mengingatkan kita akan musik Paul McCartney dan John Lennon, lengkap dengan bagian gitar solo.

"We Were Never Really Friends menggambarkan garis buram antara pertemanan dan percintaan," ujar Major. "Seakan berduka atas hilangnya seorang teman baik, namun akhirnya kita sadar bahwa ternyata sebenarnya lebih dari itu."

Major siap menggelar tur internasionalnya yang sempat tertunda 2020 lalu. Tur barunya dijadwalkan mengunjungi Jakarta pada 19 Agustus 2023 di GBK Basketball Hall.

Tiket konser Jakarta Bruno dimulai dari harga Rp 690.000 dan akan mulai dijual pada 12 Mei 2023 pada pukul 10.00 WIB di www.brunomajor.com

Indonesia saat ini duduk di peringkat #1 dalam daftar negara-negara di seluruh dunia yang paling sering mendengarkan musiknya berdasarkan data streaming.

Selain itu, Jakarta turut duduk di peringkat #1 dalam daftar Top Cities Global-nya. Tahun 2020 menjadi kali terakhir Bruno tampil di Indonesia tepatnya di Java Jazz Festival 2020. (RO/Z-1)