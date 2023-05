Momen Romantis Lee Junho dan Yoona SNSD dalam Teaser Drama King The Land

TEASER pertama drama korea King The Land yang dibintangi Lee Junho dan Yoona SNSD sudah keluar. Drama ini akan diluncurkan sekitar Juni mendatang.

Chemistry dua aktor tersebut sangat indah dan membuat jantung berdebar di teaser pertama.

Teaser tersebut menunjukkan Gu Won (Junho) dan Cheon Sa Rang (Yoona) berbagi momen romantis saat mereka bertemu dan jatuh cinta. Gu Won akhirnya berkata, 'ini menarik', mengulangi dengan tepat apa yang mungkin ada dalam pikiran penggemar setelah menonton teasernya. Teaser tersebut dibagikan dengan judul yang berbunyi, ‘pasangan yang kamu tunggu-tunggu!’

Lee Junho berperan sebagai Gu Won seorang anak dari keluarga kaya yang mempunyai bisnis raksasa bernama King Group. Perusahaan bisnis VVIP di bidang perhotelan, distribusi, dan maskapai penerbangan.

Gu Won adalah seorang yang cerdas, karismatik, anggun, dan tidak bisa menyembunyikan senyum palsu. Suatu ketika Gu Won harus terlibat dalam masalah warisan antara para pewaris King Group dan membuatnya berada di King Hotel.

Di situlah, Gu Won bertemu dengan Cheong Sa Rang (diperankan oleh Yoona). Cheon Sa Rang adalah seorang wanita pekerja keras dan memiliki kepribadian yang cerah. Berkat sikapnya tersebut, posisi pekerjaannya di perusahaan keluarga Gu Won mengalami peningkatan.

Dia yang semula menjadi penjaga meja di lobi naik posisi ke King The Land, yang merupakan lokasi impian para pelaku bisnis perhotelan.

Kemudian, Gu Won dan Cheon Sa Rang bertemu karena suatu kejadian dan terus berkembang dalam suatu hubungan yang romantis.

Pemeran pendukung King the Land telah dikonfirmasi sebagai berikut, Go Won Hee (Perfume) sebagai Oh Pyung Hwa, Kim Ga Eun (The Wind Blows) sebagai Kim Ga Eun, Ahn Se Ha (Zombie Detective) sebagai Na Sang Rik, Kim Jae Won (Dream Maker) sebagai Kim Jae Won.

Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Nantikan dalam drama King The Land yang bakal tayang tahun 2023. (Z-10)