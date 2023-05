Little Dragon akan Rilis Album Slugs of Love pada 7 Juli

LITTLE Dragon, band nominator penghargaan Grammy asal Swedia, siap merilis album terbaru mereka yang berjudul Slugs Of Love pada 7 Juli 2023 mendatang lewat label musik Ninja Tune.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Little Dragon turut merilis Kenneth, single bernuansa soulful dan lo-fi yang menjadi penghormatan untuk seorang teman masa kecil.

"Lagu ini tentang persahabatan dan cinta," ucap Little Dragon. "Serta kondisi saat kita merasa tidak sejalan dengan sesuatu."

Little Dragon kembali berkolaborasi dengan Unlimited Time Only yang telah berkolaborasi dengan Khruangbin, Leon Bridges, dan Teva untuk video klip Kenneth.

Little Dragon terdiri dari 4 teman sekolah yaitu Erik Bodin (drum dan perkusi), Fredrik Wallin (bass), Håkan Wirenstarnd (keyboard) and Yukimi Nagano (vokal).

Selama beberapa tahun belakangan, mereka telah mengukuhkan status sebagai salah satu band paling konsisten, dihormati, dan dicintai secara universal di industri musik dunia.

Direkam di studio kesayangan mereka Gothenburg Studio, yaitu studio tempat mereka berkarya selama hampir 20 tahun, album Slugs Of Love menampilkan sound identik mereka yang dengan sempurna memadukan pop soulful, elektronik, dan R&B, lewat 11 lagu yang secara apik mewakili pengaruh musik masing-masing personil Little Dragon yang beragam, ditambah vokal khas Yukimi.

Mengenai proses pembuatan album Slugs Of Love, Little Dragon menjelaskan bahwa mereka selama ini mencoba berbagai cara untuk berkolaborasi dan berkomunikasi.

"Kami mengubah pola kami dan membuat pola-pola baru. Kami memelihara kemampuan kami untuk menekan tuts dengan penuh rasa penasaran, memukul berbagai hal dengan keras atau lembut, memetik string, merekam suara-suara dan menjelajahi batas-batas produksi suara. Secara bersama-sama kami mengembangkan dan terus memainkan musik di album ini di mana kami juga menangis dan tertawa bersama seraya musiknya terus berevolusi ke depan, belakang, menyamping, dan ke semua arah, dan sekarang sebagai sebuah maha karya yang penuh. Rasanya album ini menjadi album terbaik kami hingga saat ini. Kami sangat bangga," papar Little Dragon.

Album terbaru Little Dragon turut menampilkan Damon Albarn dari band Gorillaz dan Blur di Glow, sebuah lagu penuh glitter bak perjalanan mimpi siang bolong ke sebuah negeri antah berantah, dan sebuah kolaborasi dengan rapper East Atlanta yang dirayakan, JID (yang bergabung dengan label musik J Cole Dreamville) di single Stay, yang menceritakan tentang pasang surut sebuah hubungan.

Kedua kolaborator di album ini masuk ke daftar luar biasa kolaborator Little Dragon sepanjang karier mereka termasuk Kali Uchis, KAYTRANADA, Brittany Howard, Flying Lotus, BADBADNOTGOOD, Moses Sumney, Kelsey Lu, Gorillaz, Big Boi (OutKast), SBTRKT, Yo-Yo Ma, dan sebagainya.

Sejumlah nama-nama terbesar di musik turut menjadi pendengar musik Little Dragon di antaranya SZA, Erykah Badu, Anderson .Paak, Diplo, Flume, Ava DuVerney, Syd, Disclosure, LaKeith Stanfield, dan The xx.

Album terbaru Little Dragon juga akan menampilkan lagu dengan judul yang sama Slugs Of Love – sebuah lagu upbeat penuh kegembiraan yang mereka harap dimainkan oleh anak-anak muda yang "memakai sepatu boots karet warna- warni yang mengkilap".

Lagu tersebut dirilis bersamaan dengan sebuah video musik yang disutradarai oleh Unlimited Time Only dan menampilkan keempat personil Little Dragon.

Album terakhir Little Dragon, New Me, Same Us, yang dirilis melalui Ninja Tune pada 2020 mendapatkan banyak pujian di antaranya dari New York Times, NPR, Pitchfork, The Guardian, Mixmag, Crack Magazine, ditambah juga dengan penampilan mereka di channel YouTube NPR Music untuk seri video Tiny Desk (Home) Concert yang direkam di studio rumahan mereka di Gothenburg, Swedia.

Sepenuhnya direkam dan diproduseri sendiri di studio milik mereka, album tersebut berhasil menembus peringkat 5 di chart Billboard Top Dance/Electronic Albums di Amerika Serikat.

Mixmag mengatakan, "Rekaman album ini terdengar sangat futuristik dengan pemilihan soundnya yang detail sampai ke teksturnya dan juga semakin diperkuat dengan pembawaan sang vokalis utamanya Yukimi Nagano" dan The Guardian juga menyebut Little Dragon, "Berada pada bentuk musik yang sangat nikmat untuk didengarkan".

Kesuksesan album tersebut kemudian disusul oleh perilisan mini album New Me, Same Us Remix EP, yang menggandeng beberapa musisi lainnya sebagai featuring seperti Midland, Octo Octa, Georgia Anne Muldrow, Ela Minus, dan banyak lainnya.

Aksi panggung Little Dragon membuat mereka masuk ke deretan musisi yang harus ditonton secara langsung.

Selama kurang lebih satu dekade mereka menjalani berbagai macam tur. Little Dragon juga telah tampil di berbagai festival musik ternama di seluruh dunia seperti Coachella, Glastonbury, Lollapalooza, dan Bestival. Little Dragon juga telah tampil di Hollywood Bowl dan Berkeley's Greek Theatre bersama Flying Lotus dan BADBADNOTGOOD.

Album terbaru Little Dragon, Slugs Of Love, siap dirilis pada 7 Juli 2023 lewat Ninja Tune. (RO/Z-1)