Phyla-Vell, Gadis Kecil Pirang di Post-Credit Scene Guardians of The Galaxy Volume 3

Trilogi Guardians of The Galaxy memang sudah berakhir. Namun, petualangan tim pahlawan luar angkasa itu rasanya masih akan terus berlanjut. Di bawah komando baru, Rocket Raccon, Guardians of The Galaxy terlihat lebih segar.

Formasi anyar pelindung galaksi dimunculkan dalam waktu yang singkat di post-credit scene pertama Guardians of The Galaxy Volume 3. Di formasi itu, terlihat Rocket Raccon, Groot, Kraglin, Cosmo, Adam Warlock dan satu gadis kecil siap untuk bertarung melawan musuh.

Yang menjadi pertanyaan, siapa gadis kecil di dalam tim tersebut? Bagaimana bisa bocah selucu itu meyakinkan Rocket untuk merekrutnya?

Baca juga: Formasi Baru Muncul di Post-Credit Guardians of The Galaxy Volume 3, Siapa Saja Mereka?

Sebelum muncul di post-credit scene, dia sempat terlihat sebagai objek uji coba High Evolutionary. Dia merupakan bagian dari kelompok anak yang diculik untuk keperluan eksperimen.

Gadis berambut pirang itu adalah Phyla-Vell. Di versi komik, dia adalah putri dari pasangan Elysius, bangsa Titan, sama seperti Thanos, dan Mar-Vell, kaum Kree yang merupakan the original Captain Marvel.

Baca juga: Guardians of The Galaxy Volume 3, Akhir yang Sedih namun Bahagia

Masih merujuk pada kisah di komik, Phyla-Vell memiliki kekuatan di atas rata-rata kaumnya. Ia juga memiliki kemampuan untuk terbang, menembakkan energi kosmik dan menyerap serangan yang ditujukan kepadanya. Ia juga ahli dalam pertarungan pedang. Ia memiliki pedang khusus bernama Quantum Sword.

Di jagat sinematik, masih belum jelas bagaimana kisah asli dari Phyla-Vell. Kemampuan supernya juga tidak diperlihatkan. Namun, jika melihat kehebatannya di dalam komik, karakter ini tentu sangat menarik untuk ditunggu perkembangannya ke depan.

Sayangnya, sejauh ini, belum ada tanda-tanda bahwa Guardians of The Galaxy akan berlanjut ke volume 4. Sutradara James Gunn pun secara resmi sudah mundur dari proyek tersebut. Ia kini dipercaya untuk membangun dunia sinematik DC.

Namun, jika melihat latar kehidupan Phyla-Vell yang berada di luar angkasa, bukan tidak mungkin kita bisa menemuinya lagi di film-film yang melibatkan Captain Marvel, Eternals atau bahkan Fantastic Four. (Marvel/Z-11)