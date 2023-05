Debut Layar Lebar, Ahn Hyo Seop Bakal Duet Bareng Lee Min Ho

AKTOR Ahn Hyo Seop bakal duet bersama Lee Min Ho melalui proyek film Omniscient Readers Viewpoint. Bersama film ini, Ahn Hyo Seop resmi debut layar lebar.

Duet visual mentereng ini dilaporkan langsung ileh Ilgan Sport yang melaporkan Ahn Hyo Seop akan berlakon sebagai pemeran utama Kim Dok Ja.

Diketahui, Omniscient Readers Viewpoint diangkat dari web nover populer dengan judul yang sama .

Baca juga: Ahn Hyo Seob dan Jeon Yeo Bin akan Berduet di Someday or One Day

“Dia telah mendapat tawaran untuk membintangi film Omniscient Readers Perspective, dan dia sedang meninjau tawaran tersebut,” ungkap pernyataan resmi agensi Ahn Hyo Seop, The Present Company.

Sementara itu Perwakilan dari agensi Lee Min Ho MYM Entertainment, juga mengamini duet antara Lee Min Ho dan Ahn Hye Seop.

Baca juga: Daftar 10 Drama Korea Tayang Mei 2023, Ada Tale of The Nine Tailed 1938

"Memang benar Lee Min Ho mendapat tawaran membintangi Omniscient Readers Perspective. Ini salah satu proyek yang telah dia terima. Belum ada yang diputuskan,” ungkap MYM Entertainment.

Film Omniscient Readers Viewpoint dari novel web ini mengisahkan tentang kisah Kim Dok Ja, yang dunianya tiba-tiba berubah menjadi dunia dalam novel web yang dibacanya. Selain web novel, webtoon yang sedang berlangsung juga menerima banyak cinta dari para penggemar.

Ahn Hyo Seop sementara ini dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk memerankan Kim Dok Ja, yang bekerja sama dengan sekutunya untuk menyelamatkan dunia setelah dunia mulai mengikuti alur cerita web novel yang dibacanya.

Sementara Lee Min Ho dikabarkan ditawari peran sebagai Yoo Joong Hyuk, karakter utama asli dari web novel yang dibaca Kim Dok Ja.

Film yang akan datang ini akan diproduksi Realies Pictures yang juga memproduksi serial ‘Along with the Gods’. Omniscient Readers Viewpoint dikabarkan akan disutradarai sutradara Kim Byun Woo yang juga menyutradai ’The Terror Live’.

Lebih dari Rp220,2 miliar (20 miliar won) dilaporkan telah diinvestasikan untuk biaya produksi, dan proyek-proyek lanjutan juga telah dijadwalkan.

Ahn Hyo Seop kini tengah membintangi seri ketiga dari Dr Romantic. Ia juga bersiap untuk membintangi A Time Called You.

Sementara itu, Lee Min Ho tampil mengesankan dengan penampilannya di Pachinko. Ia dikabarkan akan membintangi drama Ask The Stars (Where the Stars Gossip) bersama Gong Hyo Jin dan baru saja menyelesaikan syuting. (Z-10)