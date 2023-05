Simu Liu Waxing Seluruh Tubuh Demi Film Barbie

AKTOR Kanada Simu Liu, yang berperan sebagai salah satu Ken di film Barbie harus mendapatkan makeover secara menyeluruh.

Dalam wawancaranya bersama Variety, beberapa waktu lalu, aktor berusia 34 tahun tersebut mengaku harus melakukan waxing di seluruh tubuhnya untuk mendapatkan kulit yang halus dan mengilap seperti karakter Ken, pasangan Barbie.

Baca juga: Ryan Gosling Mengaku Sempat Ragu Berperan Sebagai Ken di Film Barbie

"Semua produksi film Barbie sangat mengesankan, tapi tidak untuk waxing seluruh tubuh. Untuk mendapatkan kulit seperti boneka, aku memang haurs melakukan, dan ini pertama kalinya aku melakukan waxing," kata Liu.

Pemeran Sang-Chi dalam film Sang Chi and the Legend of the Ten Rings itu menyatakan bukan hanya dirinya yang merasa terbebani saat harus melakukan waxing, aktor-aktor lainnya yang juga berperan sebagai Ken merasakan hal yang sama. Pasalnya, tidak ada teknologi yang bisa membuat kulit pemeran Ken menjadi semulus Barbie saat terlihat di layar kaca.

Baca juga: Warner Bros Rilis Trailer Film Barbie

Film Barbie akan dirilis pada 21 Juli 2023. Adapun, karakter Barbie akan diperankan Margot Robbie dan Ryan Gosling akan memerankan karakter Ken. (Z-1)