Jalani Prosesi Mangain, Jessica Mila Resmi Sandang Marga Damanik

JESSICA Mila resmi menjadi orang Batak pascadisematkan marga atau boru Damanik melalui prosesi Mangain. Hal ini dilakukan agar Mila dapat menikah secara adat Batak dengan calon suaminya, Yakup Hasibuan.

Prosesi Mangain adalah tradisi pemberian marga bagi seorang yang bukan berasal dari Suku Batak. Dalam prosesi tersebut, Mila diangkat menjadi boru Damanik oleh calon mertuanya, Otto Hasibuan.

“Acara yang dimulai dari berkenalan dengan keluarga besar Yakup sampai aku diterima di keluarga baru. Super grateful with every step of this new journey. Officially menjadi Jessica Mila Agnesia boru Damanik,” kata Mila melalui akun instagramnya @jscmila, Selasa (2/5).

Mila diberi marga Damanik sama seperti marga ibunda Yakup, Normawati Damanik. Marga tersebut diambil dari kakak pria Normawati yang secara adat mengangkat Jessica sebagai anak.

Pascapenyematan, Mila dan Yakup melangsungkan prosesi martumpol di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam prosesi ini, Mila mengenakan kebaya biru dan ulos sementara Yakup mengenakan jas hitam.

Prosesi martumpol merupakan ibadah perjanjian pernikahan calon pengantin di hadapan pendeta gereja dan jemaat. Dalam hal ini, Mila dan Yakup mengucap janji nikah, menandatangani perjanjian, dan menukar cincin sebagai simbol kesetiaan.

"Yakup Putra Hasibuan, aku kenakan cincin ini di jarimu sebagai simbol kasih dan kesetiaanku. Aku berjanji selalu setiap kepadamu dalam suka maupun duka, di waktu sehat ataupun sakit, di waktu kaya ataupun miskin, di waktu muda maupun setelah tua nantinya," ucap Mila. "Aku berjanji akan selalu menghormatimu seumur hidupku. Demikianlah janjiku di hadapan Tuhan, Allah, dan jemaat," lanjutnya.

Diketahui, Jessica Mila dan Yakup Hasibuan akan menikah pada Jumat, 5 Mei 2023. Serangkaian prosesi adatpun mereka jalani jelang menikah, mulai dari Mangain, Marhusip, Marsipanganon, hingga Martonggo Raja. (Z-3)