Yuki Kato Mau Jadi Groot

Jika diberi kesempatan untuk bergabung dalam proyek Guardians of The Galaxy, aktris Yuki Kato mengaku ingin menjadi Groot.

Menurutnya, karakter berbentuk pohon itu sangat menantang. Pemain harus bisa mengekspresikan perasaan yang berbeda-beda ketika mengucapkan satu kalimat yang sama, I am Groot.

"Dengan kalimat yang sama, I am Groot, intonasinya beda-beda, penekanannya beda-beda, perasaannya beda-beda. Jadi, itu menantang banget," ujar Yuki Kato usai pemutaran film Guardians of The Galaxy Vol. 3 di Jakarta, Selasa (2/5) malam.

Ketika ditanya pendapatnya mengenai keseluruhan film, Yuki Kato mengatakan GoTG adalah film yang menarik. Begitu juga dengan volume ketiga yang baru dia tonton. Menurutnya, film tersebut selalu memberikan komedi, drama, hingga aksi yang pas dan seru.

"Menurut aku ini adalah paket lengkap," tuturnya.

Selain suka dengan film-filmnya, Yuki juga selalu menantikan daftar putar atau playlist lagu yang muncul di film tersebut.

"Aku suka sama playlist-nya. Lagu-lagu yang mereka masukkan dari yang pertama itu selalu jadi playlist andalan aku," sambung perempuan 28 tahun itu. (Ant/Z-11)