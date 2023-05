NCT Dojaejung Gelar Fansign Pertama di Jakarta

NCT Dojaejung akan menggelar fansign pertama mereka di Jakarta. Melalui unggahan promotor Mecima Pro, NCT Dojaejung akan menyapa penggemar lewat fansign bertajuk 'NCT Dojaejung 'Perfume Face to Face Album Sign Event in Jakarta'.

Acara fansign ini merupakan kegiatan pertama dari unit tersebut di Indonesia. Saat ini, tanggal dan lokasi acara belum diumumkan oleh pihak promotor.

Informasi yang tersedia saat ini hanya berkaitan dengan acara fansign itu sendiri dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penggemar yang ingin bertemu langsung dengan NCT Dojaejung.

Baca juga: NCT Dream Tuntaskan Konser Dream Show di Amerika Utara Saat Jeno Berulang Tahun Ke-23

Mecima telah menjelaskan bahwa hanya akan ada 30 penggemar yang berkesempatan untuk bertemu dengan NCT Dojaejung. Para penggemar harus membeli album Perfume dalam jangka waktu 9-20 Mei 2023, dan pemenang akan diumumkan.

Salah satu syarat untuk dapat mengikuti acara tersebut adalah dengan membeli album sebanyak-banyaknya. Ini alur yang dapat Anda ikuti untuk mengikuti fansign NCT Dojaejung.

Baca juga: Menjelang Debut, NCT DOJAEJUNG Buka Akun Instagram

1. Periode pembelian album: 9 Mei 2023 (10.00 WIB) - 20 Mei 2023 (15.59 WIB)

2. Periode pendaftaran: 9 Mei 2023 (11.00 WIB) - 20 Mei 2023 (20.00 WIB)

3. Pengumuman pemenang fansign: 21 Mei 2023 (17.00 WIB) di website Mecimashop

Mecima juga memberikan benefit untuk setiap pembelian album yakni random photocard dari tiga album Perfume yang dibeli.

Pada tanggal 17 April pukul 6 sore waktu Korea, NCT Dojaejung merilis mini album pertama mereka yang berjudul ‘Perfume’. Album tersebut memiliki tema hitam dan teaser menunjukkan botol ‘Perfume’ yang merepresentasikan judul album. Ini merupakan debut resmi dari unit mereka.

Namun baru-baru ini, SM Entertainment telah mengumumkan bahwa salah satu anggota yakni Jaehyun masih tidak akan menghadiri jadwal promosi grup Dojaejung untuk album Perfume karena masalah kesehatan.

Pada pekan pertama perilisan, album tersebut berhasil terjual lebih dari 672 ribu salinan. Album tersebut terdiri dari enam lagu dengan single utama yang bernama Perfume, album ini juga memuat lagu-lagu seperti Kiss, Dive, Strawberry Sunday, Can We Go Back, dan Ordinary.

NCT Dojaejung, yang terdiri dari Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo, dianggap sebagai unit tetap pertama di NCT. Sebelumnya NCT selalu menggunakan NCT U untuk mencampur anggota unit. NCT, singkatan dari Neo Culture Technology, resmi debut pada tanggal 4 April 2016 dengan sub-unit pertama, yaitu NCT U, yang terdiri dari Taeil, Taeyong, Doyoung, Ten, Jaehyun, dan Mark.