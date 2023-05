RM BTS Tampil di Album Baru Colde 'Love Part 2'

LABEL musik Colde Wavy mengumumkan bahwa rapper dan leader grup BTS, RM akan tampil di album baru penyanyi sekaligus penulis lagu Colde.

Menurut laporan dari Korea Herald, Selasa, album baru Colde yang menampilkan RM yakni 'Love Part 2' akan dirilis pada Kamis (4/5) mendatang. 'Love Part 2' adalah rilis kedua dari seri 'Love' penyanyi sekaligus penulis lagu itu, yang dimulai empat tahun lalu pada tahun 2019 dengan 'Love Part 1.'

Album ini menandai kembalinya Colde setelah lebih dari tiga tahun sejak perilisan EP 'Idealism' pada Januari 2021.

Jika 'Love Part 1' menyoroti kegembiraan dan kegembiraan cinta di awal, EP kedua ini akan mewujudkan emosi kesedihan, rasa sakit, dan kerinduan setelah putus cinta.

Tiga judul lagu yang akan ada di depan album ini adalah Don't Ever Say Love Me, I'm Still Here dan Heartbreak Club. RM akan tampil di lagu kedua yakni Don't Ever Say Love Me.

Tak hanya RM, Colde juga akan berkolaborasi dengan musisi lain termasuk Baekhyun dari Exo, Jeon So-yeon dari (G)I-dle, penyanyi R&B Hancurkan dan Chungha.

EP baru Colde 'Love Part 2' akan keluar pada pukul 6 sore hari Kamis (4/5) mendatang.

Profil Colde dan RM BTS

Colde atau nama aslinya Kim Hee-jin adalah seorang penyanyi dan penulis lagu Korea Selatan. Ia dikenal sebagai vokalis dari grup musik offonoff dan telah merilis beberapa lagu solo, termasuk 'When Dawn Comes Again' dan 'Your Dog Loves You'.

Colde dikenal karena gaya musiknya yang unik dan inovatif, dengan genre yang mencakup R&B, soul, hip-hop, dan elektronik. Ia juga sering bekerja sama dengan artis lain di industri musik Korea Selatan dan internasional, seperti DEAN, Crush, dan Joji.

Sedangkan, RM atau Kim Nam-joon adalah seorang rapper, penulis lagu, dan pemimpin grup musik populer asal Korea Selatan, BTS (Bangtan Sonyeondan).

RM lahir pada 12 September 1994 di Ilsan, Korea Selatan. Ia menjadi anggota BTS pada 2010 ketika grup ini masih dalam tahap persiapan dan debut pada 2013.

Selain menjadi pemimpin grup, RM juga memainkan peran penting dalam proses kreatif BTS, karena ia menulis dan memproduseri banyak lagu dari album BTS.

Ia juga dikenal karena kemampuannya dalam berbahasa Inggris dan telah banyak berbicara tentang pentingnya belajar bahasa asing dan menghargai berbagai budaya di seluruh dunia.

RM telah merilis beberapa karya solo, termasuk mixtape "RM" pada tahun 2015 dan album "mono." pada tahun 2018. RM diakui sebagai salah satu leader grup K-Pop paling terkenal dan dihormati di seluruh dunia, dan telah memainkan peran penting dalam kesuksesan BTS dan popularitas K-Pop secara global. (Ant/Z-4)