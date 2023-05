Beberapa Bintang Korea Hadir di Met Gala 2023, Ada Song Hye Kyo

BEBERAPA bintang Korea Selatan termasuk Jennie Blackpink, Song Hye Kyo, dan mantan anggota GOT7 Jackson Wang, hadir di atas red carpet Met Gala 2023. Acara malam fashion terbesar ini rutin digelar di Senin pertama bulan Mei pada setiap tahunnya.

Met Gala juga dikenal sebagai malam penggalangan dana yang ditujukan untuk pameran seni Costume Institute di Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat. Acara tersebut memiliki tema setiap tahunnya.

Tema tahun ini adalah “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty,” sebagai penghormatan kepada mendiang direktur kreatif Chanel, yang menjadi kepala rumah mode tersebut sejak 1983 hingga kematiannya pada 2019 silam.

Tepat pada Senin (5/1), para pencinta fashion dimanjakan dengan parade busana-busana mewah yang dikenakan oleh bintang papan atas dari berbagai industri. Mulai dari industri fashion, hiburan, politik, media, hingga seni.

Jennie Blackpink, Song Hye Kyo dan mantan anggota GOT7, Jackson Wang tampak memukau dengan busana yang dikenakan.

Jennie Blackpink yang tampak anggun mengenakan gaun vintage Chanel 1990 bernuansa putih dan hitam. Sementara Song Hye Kyo juga terlihat anggun dengan gaunnya yang bernuansa pastel. Gaun Song Hye Kyo menjadikannya terlihat bak dewi cantik.

Jackson Wang pun terlihat keren mengenakan ansambel serba hitam dengan aksesoris kacamata hitam dan sarung tangan berbahan kulit.

Tahun ini bukan pertama kalinya bintang K-Pop menghadiri acara yang didambakan itu. Penyanyi Gangnam Style PSY dan Choi Siwon Super Junior hadir pada 2013. Sementara Lay Exo hadir pada 2019.

Met Gala 2021 menjadi acara pertama kalinya untuk bintang K-Pop wanita yang turut menghadiri acara tersebut. Dengan Rosé Blackpink mengenakan gaun Yves Saint Laurent hitam putih, bersama rapper CL (Lee Chae-rin) yang mengenakan mantel denim Alexander Wang berwarna putih.

Pada 2022, desainer Vietnam Peter Do membawa idola K-Pop NCT, Johnny Suh yang terkenal sangat menyukai fashion. Terbukti saat dia kerap membagikan outfit of the day melalui akun Instagramnya @johnnyjsuh.

Acara yang diketuai oleh Anna Wintour, Penata Seni di Conde Nast dan Pemimpin Redaksi majalah fashion Vogue ini memiliki aturan yang ketat. Pantas saja jika busana yang diperagakan para bintang terlihat memukau dan tidak sembarangan. (Z-10)