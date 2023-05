Ed Sheeran Bersikukuh tidak Lakukan Plagiat

PENYANYI dan pencipta lagu Ed Sheeran, 32, tengah berhadapan dengan pengadilan karena dirinya dituduh menjiplak lagu Marvin Gaye yang berjudul Let's Get It On. Sheeran, yang kini berstatus sebagai saksi, bersikukuh dirinya tidak melanggar hak cipta sama sekali.

Dia mengatakan dia menggunakan mash-up dari lagu lain untuk sedikit membumbui musiknya selama konser. Ia mengakui, umumnya dia memilih lagu yang menggunakan akord serupa.

"Jika itu adalah lagu cinta, Anda mungkin memadukannya dengan lagu cinta lain. Seperti misalnya lagu Whitney Houston I Will Always Love You yang ditulis oleh Dolly Parton, akan cocok dengan Thinking Out Loud," ucap dia.

Baca juga: Ed Sheeran Hadiri Sidang Hak Cipta akan Kemiripan dengan Lagu Marvin Gaye

Sheeran juga bersikeras ia tidak menyalin apapun dari lagu Let's Get It On saat menulis lagu.

Sheeran mengungkapkan kekagumannya pada Van Morrison, menyebut penyanyi Irlandia Utara itu salah satu pengaruh terpenting dalam hidupnya.

“Kalau boleh jujur, menurutku apa yang dia lakukan di sini adalah kriminal,” kata penyanyi itu.

Baca juga: Sidang Ed Sheeran atas Plagiat Lagu Marvin Gaye Segera Berlangsung

Sheeran tidak dapat menyembunyikan betapa kesalnya dia menemukan kehidupan musiknya telah membawanya ke kursi saksi.

Sheeran mengatakan dia tidak percaya seseorang akan mendengarkan salah satu lagunya dan kemudian menuduhnya melakukan plagiat.

"Saya merasa itu sangat menghina," pungkas dia. (Z-1)