TXT World Tour Digelar di Jakarta Agustus 2023

TOMORROW X Together atau TXT akan menyapa penggemar yang disebut dengan MOA di Indonesia pada Agustus mendatang. Dalam sebuah unggahan di Twitter, Mighit Music mengumumkan konser TXTdi Indonesia.

Konser yang bertajuk Act: Sweet Mirage akan diadakan pada 9 Agustus 2023 di Beach City International Stadium.

Kedatangan Soobin, Yeonjun, Hueningkai, Taehyun, dan Beomgyu telah dikonfirmasi pihak promotor yakni iMe Indonesia pada unggahan di Instagram.

“Tomorrow X Together Tour <Act: Sweet Mirage> In Jakarta, on 9 August 2023 at Beach City International Stadium. Indonesian Moa, please stay tune for more info!" tulis IME Indonesia seperti yang dikutip pada Senin (1/5).

Diketahui ‘World Tour’ TXT telah dimulai di Seoul, Korea Selatan pada Selasa (25/4). TXT sukses membawakan lagu ou and I found in the sky at 5:53 in a fairy tale mood, Can't we just leave the monster alive, Cat & Dog, Waiting for you at Platform 9 and 3/4 (Run Away), juga lagu baru mereka dalam album The Name Chapter: Temptation di depan ribuan Moa.

Tidak hanya menonton secara langsung di venue konser, Moa juga dapat menikmati konser TXT kali ini dengan streaming online yang tersedia di 105 negara/wilayah di dunia.

Sebelum mengunjungi Indonesia, TXT akan mengadakan konser selama 2 hari di Osaka, Jepang. Kemudian setelah Indonesia, mereka akan melanjutkan konser mereka di Bulacan, Filipina pada 13 Agustus 2023.

TXT pertama kali mengunjungi Jakarta pada Oktober 2022 yang merupakan bagian dari rangkaian tur Asia pertama mereka. Pada waktu itu, konser TXT bertajuk Act: Love Sick in Asia.

Untuk pembelian tiket belum dapat dilakukan, pihak promotor akan menginfokan lebih lanjut terkait hal tersebut. Diperkirakan tiket konser TXT kali ini dijual mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp3 juta rupiah. (Z-10)