Kembali Dikabarkan Nikah, Ini Fakta Soal Hubungan Song Hye-kyo dan Lee Min-ho

KLAIM absurd bahwa aktor Song Hye-kyo dan Lee Min-ho menikah beredar di Tiongkok mulai beredar di media sosial.

Song Hye-Kyo dilanda rumor pernikahan di luar negeri dengan aktor Lee Min-ho yang 6 tahun lebih muda darinya. Pada Selasa (25/04) waktu setempat, media Vietnam Sao Star mengungkapkan bahwa rumor pernikahan Song Hye-kyo dan Lee Min-ho tersebar di Tiongkok.

Bahkan, sebuah artikel berjudul foto pernikahan Song Hye-kyo dan Lee Min-ho telah tersebar di layanan jejaring sosial Weibo. Dalam foto yang diriis, terlihat Song Hye-kyo dan Lee Min-ho mengenakan pakaian pernikahan tradisional Tiongkok.

Foto yang dimaksud adalah foto editan tingkat rendah yang dapat dibedakan dalam sekali lihat. Semua rumor pernikahan yang diklaim media tersebut dengan jelas merupakan berita bohon dan tidak benar. Diduga foto editan tersebut disebar oleh netizen Tiongkok hingga media pun ikut membagikannya.

Hubungan rumah tangga Song Hye-kyo dan Song Joong-ki berakhir pada tahun 2020 yang lalu. Berdasarkan rumor yang beredar, perceraian mereka terjadi karena Song Hye-kyo yang dituding sibuk dengan kariernya pada saat itu.

Di sisi lain, Lee Min-ho pernah menjalin hubungan asmara bersama Park Min-young pada tahun 2011, Bae Suzy pada tahun 2015 hingga Yoo In-na. Ia juga sempat dirumorkan berpacaran dengan mantan anggota Momoland yakni Yeonwoo juga idol Seolhyun dari grup AOA, namun rumor tersebut tidak direspon oleh agensi masing-masing.

Song Hye-kyo baru-baru ini mendapatkan penghargaan Baeksang Arts Awards ke-59 pada kategori Aktris Terbaik dengan aktingnya di “The Glory” mengalahkan Kim Ji-won "My Liberation Notes", Kim Hye-soo "Under The Queen's Umbrella", Park Eun-bin "Extraordinary Attorney Woo", dan Bae Suzy "Anna".

Sementara Lee Min-ho sedang dalam proses syuting drama barunya yang berjudul “Ask the Stars” yang mengisahkan seorang karakter ginekolog bernama Gong Ryong yang membayar sejumlah besar uang untuk bepergian ke luar angkasa sebagai turis. Drama tersebut dijadawalkan akan tayang 2023 ini.

(Z-9)