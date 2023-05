Penggemar Trus Crime Merapat! Ini Rekomendasi 7 Dokumenter Kriminal Berdasarkan Kasus Paling Terkenal

BEBERAPA tahun terakhir genre true crime atau kriminal berdasarkan kisah nyata semakin digemari masyarakat. Hal itu terbukti dari semakin banyaknya film dan serial dokumenter true crime di berbagai platform film seperti Netflix, HBO, hingga Prime Video.

Ketegangan dan teka-teki kisah kriminal yang disajikan dalam tayangan true crime menjadi hal utama yang membuat penonton gemar menontonnya. Di beberapa platform, genre tersebut bahkan hampir menyaingi kepopuleran genre horor yang langganan berada di puncak.

Bagi kalian yang juga gemar menonton atau mau mencoba nonton tayangan bergenre true crime, berikut ini tujuh rekomendasinya.

1. American Murder The Family Next Door

Ini adalah film dokumenter true crime yang menghadirkan tragedi pembunuhan keluarga Watts asal Colorado, AS. Diketahui sang ayah, Chris Watts, membunuh istrinya yang bernama shana dan dua anaknya yang masih berusia 4 dan 3 tahun karena ingin memulai hidup baru dengan selingkuhannya.

Mayat dua anaknya dibuag ke dalam tangki raksasa sebuah perusahaan minyak, sementara mayat istrinya dikubur di area kebun perusahaan.

Aksi Chris membunuh keluarganya disebut sebagai salah satu bentuk kejahatan dalam keluarga paling kejam di sejarah modern AS. Kisah keluarga Watts juga sangat terkenal di AS bahkan sebelum Netflix mengangkatnya menjadi sebuah dokumenter.

American Murder The Family Next Door bisa disaksikan di Netflix.

2. Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel

Mini seri dokumenter ini dibuat berdasarkan kisah nyata kasus kematian Elisa Lam mahasiswi asal Universitas British Columbia, Kanada. Elisa ditemukan tewas di dalam tangki air hotel yang airnya digunakan untuk kebutuhan tamu. Mayatnya ditemukan beberapa hari setelah sebelumnya banyak tamu hotel mengaku aliran air di hotel berkurang dan airnya berbau.

Kasus kematian Elisa menjadi salah satu kasus peling populer di dunia sejak pertama kali terjadi di tahun 2013. Hingga saat ini berbagai teori konspirasi ala detektif internet masih terus bermunculan terkait penyebab kematian Elisa, meski polisi telah menyatakan ia meninggal akibat bunuh diri.

Misteri muncul akibat adanya rekaman cctv di lift hotel yang memperlihatkan perilaku aneh Elisa beberapa saat sebelum ia tewas. Kematiannya juga kerap dikaitkan dengan unsur gaib.

Serial ini bisa ditonton di Netflix.

3. The Raincoat Killer: Chasing a Predator

Ini adalah serial dokumenter tentang kasus pembunuhan berantai paling terkenal di Korea Selatan. Tepatnya yang terjadi sekitar tahun 2000.

Disebut dengan raincoat killer karena pembunuhnya yang bernama Yoo Young Chul selalu menggunakan jas hujan berwarna kuning ketika menjalankan aksinya.

Yoo Young Chul melakukan pembunuhan tidak dengan motif yang jelas, melainkan hanya sebagai bentuk kesenangan. Ia juga membuat sendiri senjata untuk membunuh berupa palu besi besar yang membuat polisi sempat kesulitan menangkapnya.

Serial ini bisa disaksikan di Netflix.

4. The Ripper

Di dunia kriminal istilah The Ripper sudah menjadi hal yang populer. The Ripper merupakan sebutan untuk seorang warga Inggris, Peter Sutcliffe, yang melakukan pembunuhan pada setidaknya 13 wanita di Inggris. Aksinya dilakukan antara tahun 1975 hingga 1980.

Kasus itupun membuat geger Inggris pada saat itu dan membuah Sutcliffe menjadi salah satu pembunuh berantai peling terkenal.

Serial ini bisa disaksikan di Netflix.

5. Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes

Serial ini berisi tentang kisah pembunuh berantai yang juga sangat terkenal, John Wayne Gacy. Gacy dikenal sangat menyeramkan karena identik dengan seorang tokoh badut yang digemari anak-anak.

Sepanjang hidupnya ia memanipulasi lingkungan dengan pura-pura sebagai pecinta anak-anak, penolong, dan orang yang murah hati. Berbeda dengan pembunuh berantai lainnya yang kerap menyendiri, Gacy sangat senang bergaul dan bersosialisasi. Namun, ternyata ia adalah pembunuh kejam yang kerap mengincar remaja-remaja pria di sekitarnya.

Serial ini akan menampilkan kisah Gacy sekaligus rekaman wawancara asli polisi dengan Gacy yang akan membuat penonton merinding.

Serial ini bisa disaksikan di Netflix.

Nah, itu dia lima dokumenter true crime yang diangkat berdasarkan beberapa kejadian kriminal paling populer di berbagai negara, selamat menonton!

