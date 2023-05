WayZenNi Indonesia Habiskan Momen 120 Menit Bersama WayV di Ice BSD

GRUP idola subunit grup NCT, WayV menggelar fan meeting mereka dengan para penggemar atau disapa WayZenNi di Indonesia, Sabtu (29/4) kemarin. Melalui acara ‘WayV Fanmeeting Tour [Phantom] in Jakarta’ di Ice BSD Tangerang acara tersebut berlangsung selama kurang lebih 120 menit.

Acara jumpa penggemar yang digelar sekitar pukul 14.30 WIB itu tak lepas dari segmen kelima personel grup yakni Kun, Ten, Hendery, Xiaojun dan

Yangyang. Mereka memamerkan kemampuan bernyanyi dan koreografi hingga bincang-bincang singkat yang mengundang tawa hingga jeritan penggemar.

WayV sesuai basisnya di Thiongkok lebih banyak membawakan lagu dalam Bahasa Mandarin. Sejumlah lagu yang mereka hadirkan kala itu antara lain Back, Try My Luck, Broken Love, Dream Lunch, Love Talk, Diamonds Only, Nectar, Phantom dan Good Life lengkap dengan koreografinya.

Baca juga: WayV akan Tampil di Indonesia pada April

WayV juga menampilkan berbagai sisi karakter grup dengan membawakan koreografi lagu rekan satu labelnya yakni Sherlock dari grup idola K-pop SHINee dan Candy yang dipopulerkan H.O.T untuk menonjolkan kesan lucu, dan Illusion dari aespa demi menyoroti tampilan seksi para personel grup.

Yangyang mengatakan ketiganya merupakan lagu kesukaan dia dan grupnya dan dia berharap para penggemar menyukainya.

Baca juga: NCT Dream Tuntaskan Konser Dream Show di Amerika Utara Saat Jeno Berulang Tahun Ke-23

Sayang, pemimpin grup, Kun tak bisa ikut menari karena masih dalam pemulihan usai mengalami cedera pergelangan kaki. Sepanjang acara dia lebih banyak bernyanyi sembari duduk, walau harus kehilangan momen mendekat ke arah penggemar seperti halnya personel WayV lainnya. Untuk berjalan, Kun masih harus dibantu alat bantu jalan berupa tongkat ketiak.

Kun sempat mengaku tak enak hati atas kondisinya namun dia optimistis akan pulih suatu hari nanti. Kun meminta para penggemar tak khawatir dan berjanji akan menari dengan keren kala kembali ke Indonesia pada masa mendatang.

Sambil duduk, Kun sempat membawakan potongan lagu yang dia nyanyikan sebagai personel grup NCT U era album ‘NCT Resonable Pt. 1’ yang

Dikeluarkan 2020, yakni From Home dan lagu duetnya dengan Xiaojun berjudul Back to You.

Dia bersama empat rekannya juga menyanyikan lagu milik penyanyi Indonesia, Kaleb J berjudul ‘It’s Only Me’ sebuah lagu tentang cinta bertepuk sebelah tangan.

Kun mengatakan ingin memberikan kenangan yang luar biasa untuk WayZenNi Indonesia dan berpendapat harapan ini terwujud melihat antusiasme para penggemar yang bahkan ikutbernyanyi.

Selain bernyanyi dan menari, WayV menghibur para penggemar dengan aksi kocak mereka. Hendery atau yang memilih nama Hengky sebagai panggilan dalam Bahasa Indonesia salah satunya, yang alih-alih menghembuskan udara melalui hidung saat menggunakan Kazoo milik Xiaojun, dia justru meniupnya dengan mulut.

Usai ditertawai karena kesalahannya, dia masih sembari bercanda mengatakan rasa kazoo milik Xiaojun agak asin dan aksi ini dibalas tawa dari para penggemar.

Sang empunya kazoo juga sempat menyunggingkan tawa hingga teriakan para WayZenNi dengan memamerkan gaya bersarung khas tokoh Sunda, Kabayan, yakni menyelempangkan sarung di salah satu bahu. Dia berkelakar begitulah cara bersarung yang diajarkan padanya dan ini diamini sebagianpenggemar.

Ini terjadi saat WayV memainkan segmen What’s In My Bag?’. Dalam setiap acara jumpa penggemar sebelumnya, satu personel WayV harus mengungkapkan isi tas bawaan dan saat berkunjung ke Indonesia, tas milik Xiaojun yang terpilih. Tak hanya berisi sarung, tas Xiaojun juga diisi dengan celana olahraga yang dulunya milik Ten, kue cubit, permen, parfum serta PS5.

Para personel WayV juga semakin mendekatkan diri dengan penggemar dengan mencoba memperkenalkan diri dengan nama dalam Bahasa Indonesia. Kun, misalnya yang memperkenalkan diri dengan nama Kuncoro, Ten sebagai Tirta, Hendery sebagai Hengky, Xiaojun sebagai Arjuna sementara sang maknae grup alias personel termuda grup, Yangyang memilih nama Yayan.

Janji WayV

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tiga tahun terakhir menyisakan rindu setidaknya bagi Xiaojun yang mengaku kangen bertemu para penggemarnya. Acara jumpa penggemar menjadi salah satu yang mengobati rasa itu, terlebih WayV meyakini memiliki cukup banyak sosok-sosok yang

memperhatikan mereka.

Ini pun yang menjadi alasan mereka kembali ke

Indonesia beberapa waktu lalu. Kala itu, mereka datang untuk menghadiri acara penghargaan yang digelar salah satu pihak stasiun televisi swasta.

Para personel pun berujar akan datang lagi ke Indonesia. Para penggemar lalu berharap kunjungan para idola nantinya berwujud konser solo. WayV saat itu tak secara spesifik menyebut dalam rangka apa mereka kembali ke tanah air, namun yang pasti mereka berjanji tampil kembali di Indonesia dan meminta para penggemar menunggu mereka.

“Ini sudah setahun sejak kami ke Indonesia. Kami tahu banyak WayZenNii di sini. Kalian tahu lagu kami Aku senang bisa mengadakan jumpa penggemar di sini, melompat, bernyanyi bersama. Kami akan segera kembali. Jaga kesehatan dan tunggu kami,” kata Yangyang.

“Kami tahu banyak orang di Indonesia yang memperhatikan kami. Kami bersyukur bisa adakan fanmeeting di sini. Semoga bisa sering-sering bertemu ya. Love you Indonesia, see you soon,” ujar Xiaojun.

“Mungkin member lain tidak tahu, tetapi aku kalau susah tidur sering ingat penggemar. Aku ingin bilang WayZenNi semuanya berteriak untuk kami

itu benar-benar indahnya luar biasa. Kami janji pada kalian akan kembali lagi, lagi dan lagi,” ucap Hendery.

Jarum panjang jam sudah menunjukkan hampir ke angka enam sementara jarum pendek sudah melewati angka empat. Kertas-kertas kecil sudah bertaburan di udara usai, Good Life yang dilantunkan WayV dan sesi bincang penutup telah dituntaskan. WayV pun pamit dari atas panggung setelah meneriakkan salam grup. (Ant/Z-10)