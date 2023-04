Penghargaan Seni Baeksang ke-59 Sukses Digelar, Ini Daftar Para Pemenang

PENGHARGAAN Seni Baeksang (Baeksang Art Awards) 2023 atau ke-59 (제59회 백상예술대상) kembali digelar di Incheon Paradise City, Jumat (28/4). Penghargaan ini didedikasikan pada talenta terbaik dalam berbagai kategori seperti film, televisi dan teater.

Acara Baeksang Art Awards ke-59 ini dipandu oleh aktris Bae Suzy dan aktor populer Park Bo-gum.

Pemenang telah melalui 60 evaluator penjurian dengan berbagai kategori sejak 1 April 2022 hingga 31 Maret 2023 yang memenuhi syarat untuk Masyarakat juga sudah berpartisipasi memilih film seperti Decision to Leave, Hunt atau bahkan drama seperti The Glory dan Extraordinary Attorney Woo untuk menang di berbagai kategori.

Berikut daftar pemenang dari berbagai kategori:

Kategori Televisi

Best New Actor Award: Moon Sang-min – Under the Queen's Umbrella

Best New Actress Award: Roh Yoon-seo – Crash Course in Romance

Technical Award (TV): Ryu Seong-hee (Art direction) – Little Women

Best Screenplay : Park Hae-young – My Liberation Notes

Best Supporting Actor: Jo Woo-jin – Suriname

Best Supporting Actress: Lim Ji-yeon – The Glory

Best Entertainment Program: Psick Show

Best Male Variety Performer: Kim Jong-kook

Best Female Variety Performer: Lee Eun-ji

Best Director: Yoo In-shik – Extraordinary Attorney Woo

Best Educational Show: Adult Kim Jang-ha (MBC Gyeongnam)

Best Drama: The Glory

Best Actor: Lee Sung-min – Reborn Rich

Best Actress: Song Hye-kyo – The Glory

Drama Daesang (Grand Prize): Park Eun-bin – Extraordinary Attorney Woo

Kategori Film

Best New Actor: Park Jin-young – Christmas Carol

Best New Actress: Kim Si-eun – Next Sohee

Best Screenplay: Jung Ju-ri – Next Sohee

Best Supporting Actor: Byun Yo-han – Hansan: Rising Dragon

Best Supporting Actress: Park Se-wan – 6/45

Technical Award: Lee Mo-gae (Cinematography) – Hunt

Best Director: Park Chan-wook – Decision to Leave

TikTok Popularity Award: IU & Park Jin-young

Best New Director: Ahn Tae-jin – The Night Owl

Best Actor: Ryu Jun-yeol – The Night Owl

Best Actress: Tang Wei – Decision to Leave

Best Film: The Night Owl (올빼미)

Best Film Daesang (Grand Prize): Decision to Leave

Kategori Teater

Acting Award: Ha Ji-seong – Teenage Dick

Best Short Play: Now Archive – A Little Lonely Monologue and Always Friendly Songs

Baeksang Theater Award: None Elected – Doosan Art Center

Upacara penghargaan disiarkan langsung di Korea Selatan di JTBC dan secara internasional di TikTok mulai pukul 17:30 KST atau pukul 15.30 WIB.

Penghargaan Baeksang (Baeksang Arts Awards) adalah sebuah ajang penghargaan bergengsi di Korea Selatan yang diberikan setiap tahun kepada para pelaku industri hiburan terbaik, termasuk dalam bidang televisi, film, dan teater.

Penghargaan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1965 oleh surat kabar Hankook Ilbo dan sejak itu menjadi salah satu acara penghargaan terkemuka di Korea Selatan. Baeksang Arts Awards dianggap sebagai penghargaan yang paling bergengsi di Korea Selatan karena dipilih oleh para kritikus, jurnalis, dan akademisi. (Z-10)