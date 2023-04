Jimin Hadiri Pembukaan Tiffany & Co di New York

SAAT acara pembukaan Tiffany & Co berlangsung di New York, Amerika Serikat (AS), beberapa selebritas yang bekerja bersama merek mewah itu turun ke karpet merah, termasuk Dylan Sprouse.

Dalam pergantian peristiwa yang lucu, aktor tersebut dengan cepat menyadari bahwa dia adalah yang paling tidak diperhatikan semua orang karena semakin banyak kamera yang beralih untuk menemukan fokus perhatian mereka, tidak lain adalah anggota grup idola K-Pop BTS, Jimin.

Pergeseran total dalam perhatian mereka mendorong aktor itu dengan bercanda berteriak, “Teman-teman, jangan khawatir, Jimin akan datang.”

Baca juga: ‘Like Crazy’ Jimin BTS Bertengger di Puncak Tangga Billboard Hot 100

Terlihat sangat lucu, sang aktor bercanda dengan momen tersebut, memahami dengan pasti bahwa mata semua orang akan beralih ke penyanyi Korea Selatan (Korsel) itu, terutama karena dia merayakan hampir dua bulan sebagai duta merek Tiffany & Co.

Jimin memperingati bulan pertama sejak perilisan album solo pertamanya, FACE, menjadikannya kunjungan pertamanya ke AS sejak promosi album yang dilakukan pada Maret.

Momen kocak ini muncul mengingat peristiwa yang terjadi di 272 Fifth Avenue. Tiffany & Co yang saat ini mengadakan acara besar di New York (NYC), karena menjanjikan awal babak baru dengan The Landmark, "permata mahkota yang ditata ulang", sesuai situs web mereka.

Baca juga: Jimin Batalkan Penampilannya di Inkigayo

Sprouse dan Jimin sama-sama menghadiri acara tersebut pada saat penulisan, sebagai hasil dari kolaborasi merek mereka sendiri dengan Tiffany & Co.

Jimin tiba di New York dua hari yang lalu untuk menghadiri pembukaan toko baru mereka, Kamis (27/4).

Beberapa artis lainnya seperti Florence Pugh, Jacob Elordi, hingga Ranveer Singh juga turut hadir di acara tersebut. Selain itu bintang lain di acara tersebut ada Hailey Bieber, Zoe Kravitz, Anitta, Bruna Marquezine dari Blue Beetle, Felix Mallard, Diego Boneta, Maddison Brown, Phoebe Tonkin dan pasangan suami istri Nicola Peltz dan Brooklyn Beckham, serta mantan pasangan Blake Gray dan Amelie Zilber, yang mengumumkan perpisahan mereka pada awal Maret kemarin.

Untuk penampilannya dari bandara saat menuju ke NYC, Jimin tampil dengan kaus Willy Chavarria putih dengan celana panjang hitam dan dilengkapi dengan bucket hat hitam.

Dia juga memakai masker wajah hitam dengan perhiasan Tiffany & Co. dan tas Dior. Seperti biasa, penampilannya membuat para penggemarnya heboh di bandara. (Z-1)