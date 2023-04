Rihanna akan berperan sebagai pengisi suara tokoh Smurfette dalam fitur hybrid live-action baru dari Paramount Animation, "The Smurfs Movie". Sang superstar membuat kejutan dengan tampil secara langsung di CinemaCon, konvensi tahunan pemilik bioskop di Las Vegas, untuk membuat pengumuman pada hari Kamis (27/04).

"Saya mencoba untuk mendapatkan peran Papa Smurf tetapi tidak berhasil," canda pelantun lagu Umbrella tersebut, di atas panggung di Caesar's Palace Hotel and Casino, bersama kepala Paramount Animation Ramsey Naito.Jumat, (28/4).

Dalam kesempatan itu juga terungkap bahwa Rihanna akan membintangi, menulis, merekam lagu asli, dan memproduksi proyek yang akan datang. Film tersebut, akan mengeksplorasi tema-tema identitas dan mengajukan pertanyaan sentral, “Apa itu Smurf?”

Rihanna sebelumnya meminjamkan suaranya untuk fitur animasi DreamWorks "Home", yang meraup lebih dari $380 juta di box office seluruh dunia. Kredit layar aksi langsungnya termasuk "Battleship", "This Is the End", "Valerian and the City of a Thousand Planets", "Ocean's 8", dan "Guava Island".

Berdasarkan buku komik karya seniman Belgia Peyo, The Smurfs menikmati franchise film modern di Sony Pictures, yang dimulai lebih dari satu dekade lalu. Sutradara Raja Gosnell (“Scooby-Doo”) membuat dua film hybrid aksi langsung yang dibintangi oleh Neil Patrick Harris dan pengisi suara termasuk Julia Roberts, Katy Perry, Hank Azaria, dan Joe Manganiello.

Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 14 Februari 2025. Pam Brady menulis naskahnya, dan Chris Miller akan mengarahkan film tersebut.

Selain reboot "Smurf", daftar Paramount Animation yang akan datang mencakup Seth Rogen mengambil "Teenage Mutant Ninja Turtles", petualangan baru untuk "SpongeBob Squarepants" dan perjalanan lain untuk "Paw Patrol”.

