Mocca Rilis Versi Akustik I Love You Anyway

I Love You Anyway menjadi single kedua Mocca yang dirilis dalam aransemen akustik. Lagu itu sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital mulai hari ini, Jumat (28/4).

Tidak hanya itu, musik video dari live performance Mocca membawakan lagu ini pun bisa disaksikan di kanal Youtube Mocca pada Jumat (28/4) pukul 12.00 WIB.

Lagu I Love You Anyway dirilis pada tahun 2007 dari album ke-3 Mocca bertajuk Colours.

Sejak dirilisnya, lagu ini menjadi primadona di panggung-panggung Mocca. Hampir di setiap panggung Mocca, lagu I love You Anyway ada di setlist dan ramai dinyanyikan bersama-sama dengan Mocca Friends, kisah di lagu ini pun relate untuk banyak pendengarnya.

Arina Ephipania (vokalis), Riko Prayitno (gitaris), Indra Massad (drummer), dan Toma Pratama (bassist) bersama dengan Rio Fritz Torang (keyboardist) mengaransemen ulang lagu I Love You Anyway dalam aransemen akustik, aransemen anyar yang cocok didengarkan di hari yang teduh, angin semilir, dan hati yang senang. Panggung-panggung intim yang minim jarak antara Mocca dan penonton pun pas untuk mendendangkan lagu ini.

Pada 2023, Mocca akan merilis ulang lagu-lagunya dalam aransemen akustik, dimulai dari dirilisnya lagu You and Me Against the World pada Maret 2023, dan sekarang I love You Anyway.

Ide awal dari rilisan single acoustic session ini, Mocca kerap mengadakan event-event mandiri intimate seperti Secret Show dan Rehearsal Show, di panggung intimate ini suasana yang dekat dengan penonton dan nyanyi bersama yang santai sama menyenangkannya dengan bernyanyi di panggung besar.

Untuk mengakomodasi panggung intimate inilah Mocca pun menambah lagu-lagu untuk setlist akustik.

"Semoga lagu-lagu Mocca yang dirilis ulang ini dapat menemani hari-hari teman-teman yang mendengarkan dan memdatangkan kebahagiaan untuk kita semua. Selamat mendengarkan I Love You Anyway di seluruh platform musik digital, jangan lupa saksikan live sessionnya di kanal Youtube Mocca, dan nantikan rilisan selanjutnya dari Mocca Acoustic Session," ungkap Mocca dalam pernyataan resmi yang diterima Media Indonesia. (RO/Z-1)