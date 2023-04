Harrison Ford Dibuat Tampil Lebih Muda dengan AI di Film Terbaru Indiana Jones

HARRISON Ford muda akan menghiasi layar bioskop selama 25 menit, musim panas ini, dibantu beberapa perangkat lunak Industrial Light & Magic (ILM) baru.

Berita bahwa Indiana Jones and the Dial of Destiny akan menampilkan Ford yang sudah tua datang pada akhir tahun lalu. Tetapi, sebuah wawancara dengan sutradara James Mangold di Total Film mengungkapkan bahwa itu akan menjadi hampir seperlima dari waktu tayang film.

Iterasi Indiana Jones kelima dimulai dengan adegan pembuka dari 1944 yakni sekitar delapan tahun setelah Indiana Jones dan Raiders of the Lost Ark berlangsung.

"Harapan saya adalah, meskipun akan dibicarakan dalam hal teknologi, Anda hanya menontonnya dan berkata, 'Ya Tuhan, mereka baru saja menemukan rekamannya. Ini adalah hal yang mereka rekam 40 tahun lalu," kata Kathleen Kennedy, presiden dari LucasFilm dan seorang produser, memberi tahu Empire.

Sisa syuting film maju ke 1969, dengan Indy dalam misi untuk mencegah kembalinya Nazisme.

Berita tentang kembalinya Ford ke usia tiga puluhan datang beberapa bulan setelah Disney, yang memproduksi film tersebut bersama LucasFilm, mengumumkan telah membuat AI yang dapat membuat seorang aktor tampak lebih tua atau lebih muda dengan relatif mudah pada akhir tahun lalu.

Para peneliti di belakang AI, yang dikenal sebagai FRAN atau face re-aging network menjelaskan itu hanya akan bekerja dengan orang sungguhan jika ada gambar orang tersebut dalam pose dan pencahayaan pada usia yang lebih muda.

Cuplikan peran Ford sebelumnya ditarik dari arsip Lucasfilm untuk mencapai hal ini. Ford juga bertindak dengan titik-titik di wajahnya untuk membantu sistem dan dengan kelincahan seorang pemuda, menurut Mangold. (Z-1)