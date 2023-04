The Used Rilis Single Numb

IKON rock The Used telah membagikan single terbaru mereka berjudul Numb, yang diambil dari album mendatang Toxic Positivity, yang akan dirilis pada 19 Mei mendatang melalui label Big Noise.

Numb membahas tentang merasakan banyak hal sekaligus tidak merasakan apa-apa di saat yang bersamaan. Lirik yang berulang, "Does anybody else feel numb?", yang disampaikan lewat suara Bert McCracken yang penuh semangat adalah pengingat sekaligus pertanyaan seraya kita mencari kepastian bahwa kita tidak sendirian.

McCraken, vokalis The Used, menjelaskan makna dari lagu tersebut. "Apa saja lebih baik daripada ini. Aku hanya ingin merasakan sesuatu. Tidak berbeda dari orang lain. Aku ingin membuang waktu aku tetapi tidak seperti ini sama sekali. Aku hanya ingin merasakan sesuatu. Karena aku merasa mati rasa. Apakah ada orang lain yang merasa mati rasa juga?"

Numb adalah single pertama dari album baru The Used, Toxic Positivity. Setelah lebih dari 20 tahun berkarier, Toxic Positivity membawa semua hal yang dicintai para penggemar The Used – lagu-lagu yang tidak banyak basa basi, terang-terangan, menghancurkan, dan serba jujur.

The Used, baru-baru ini, juga merilis dua single, Fuck You dan People Are Vomit.

Band ini juga baru saja mengumumkan mereka akan menggelar tur dengan Pierce The Veil pada Creative Control Tour.

Tur co-headliner yang epic itu akan dimulai pada 23 Mei dengan dukungan dari Don Broco, Deathbyromy, dan girlfriends.

McCracken mengatakan, "Kami sangat tidak sabar untuk tur pertama kami dengan Pierce the Veil. Kami telah menjadi teman selama waktu yang lama dan aku tahu ini akan menjadi tur yang akan diingat. Kami tidak sabar untuk semuanya mendengar beberapa musik baru! Kami sangat gembira dan akan bertemu dengan semuanya di sana!"

Didirikan pada 2000, The Used telah merilis sejumlah album yang memimpin skena emo rock.

Konser live yang penuh energi, lirik yang menyentuh hati, dan melodi yang menyatukan sensibilitas pop dan hard rock merupakan kombinasi yang sempurna untuk membuat kesan abadi pada para penikmat musik di seluruh dunia.

Pada 2021, The Used merilis album studio kesembilan mereka yang berjudul Heartwork (Deluxe) melalui label Big Noise.

Album versi deluxe ini berisi 11 lagu yang sebelumnya belum pernah dirilis dan semuanya ditulis selama sesi rekaman album asli Heartwork pada 2020.

Beberapa kolaborator seperti produser John Feldmann, co-writer Mark Hoppus (Blink-182), serta musisi lainnya seperti Travis Barker, Jason Aalon Butler (Fever 333), Caleb Shomo (Beartooth) dan banyak lagi, memiliki andil di proses pembuatan album ini yang kini terdiri dari 27 lagu dan secara simultan memperlihatkan apa yang membuat The Used muncul sebagai salah satu band paling produktif di awal 2000-an dan band yang tetap menjadi terdepan dalam genre mereka.

Album ini meraih posisi ke-4 pada tangga lagu Album Alternatif dan Album Hard Rock, posisi ke-11 pada tangga lagu Rock serta menempati posisi ke-87 pada Billboard Top 200.

The Used terdiri dari Bert McCracken (Vokal), Jepha (Bass), Dan Whitesides (Drum), dan Joey Bradford (Gitar). (RO/Z-1)