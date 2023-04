Army, Ini Dia Rekomendasi Set List Lagu Suga BTS di Konser D-Day 

KONSER Suga BTS yang bertajuk ‘Suga | Agust D-Day Tour,’ telah dimulai sejak Rabu (26/4) kemarin di UBS Arena di Belmont Park, New York, Amerika Serikat (AS). Tidak hanya di Amerika, namun tur konser ini juga akan digelar di Asia.

Dari Belmont Park, konser Suga BTS berlanjut ke Newark, Rosemont, Los Angeles, dan Oakland hingga pertengahan Mei.

Selesai di Amerika, Suga kemudian akan memulai tur Asianya, dimulai dengan konser di Jakarta, Indonesia, pada Jumat (26/5) Mei, diikuti oleh konser di Thailand, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Produser-rapper tersebut adalah anggota pertama dari BTS yang melakukan tur global dengan namanya sendiri.

Konser tersebut mengikuti perilisan album solo terbaru Suga, ‘D-Day’, yang Ia keluarkan pada hari Jumat (21/4) kemarin, dengan persona lainnya Agust D.

Army, sudah siap ngerapp bareng salah satu rapper grup musik terkenal di dunia, BTS ini? Berikut, list single yang berhasil Media Indonesia himpun berdasarkan konser Suga BTS di Amerika D-1.

Set List Konser Suga BTS:

1. Haegum

2. Daechwita

3. People

4. People pt.2

5. Interlude: Shadow

6. Cypher pt.3

7. Cypher pt.4

8. Moonlight

9. Ugh

10. Ddaedang

11. Life goes on

12. Snooze

13. Polar night

14. Amygdala

15. Burn it

16. First love

Nah, Army, sudah hafal lirik lagu rapp yang bakal dibawain Suga di atas panggung? Kalau belum tenang, masih ada waktu sampai konser Suga BTS di gelar di Jakarta 26-28 Mei mendatang. (Z-10)