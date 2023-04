Diva Pop Celine Dion Isi Soundtrack Film ‘Love Again’

CELINE Dion dikabarkan akan segera debut di layar lebar lewat single baru pada Mei mendatang. Diva pop ini bersiap meluncurkan lagu ‘Love Again’ yang akan menjadi soundtrack film dengan judul yang sama.

Film tersebut akan dibintangi Priyanka Chopra dan Sam Heughan bulan depan. Lewat unggahan di akun Instagram-nya, @celinedion, Dion mengatakan bahwa film itu akan dirilis pada 5 Mei, sementara album barunya akan menyapa penggemar sepekan kemudian, yaitu pada 12 Mei.

“PERHATIAN LAGU BARU! Tersedia sekarang, 'Love Again', title track dari motion picture. Tandai kalender kalian, pada 5 Mei, filmnya akan tersedia di bioskop-bioskop dan pada 12 Mei, album barunya, berisi 5 lagu baru Dion, akan tersedia,” demikian tertulis dalam unggahan tersebut.

Lagu baru ini keluar beberapa bulan setelah pelantun 'My Heart Will Go On' itu mengumumkan bahwa dirinya mengidap kelainan saraf langka.

Dilansir dari lama alodokter, penyakit itu membuat tubuh penderitanya menjadi sensitif terhadap sentuhan, suara, dan tekanan emosional, serta dapat menyebabkan kekakuan otot hingga kejang otot.

Keadaan itu pun membuat Dion kesulitan bernyanyi hingga akhirnya memutuskan untuk menunda dan membatalkan beberapa panggung dalam rangkaian turnya. Seperti yang diketahui, single terakhir Celine Dion ‘Courage’ keluar pada 2019 silam

Oleh sebab itu, dirilisnya ‘Love Again’ pun mendapat sambutan baik dari para penggemar. Mereka berharap ini menjadi tanda akan kesembuhan sang diva.

Adapun film ‘Love Again’ menceritakan pertemuan seorang wanita yang tenggelam dalam kesedihan setelah kematian kekasihnya dengan seorang pria yang terus menerima pesan dari wanita itu. Hal itu terjadi karena nomor yang digunakan si pria sebelumnya adalah nomor kekasih wanita itu, dan mengirim pesan ke nomor tersebut adalah cara si wanita mengatasi kesedihannya.

Meskipun terdengar seperti film drama sedih, film yang disutradarai oleh Jim Strouse itu sebenarnya dideskripsikan sebagai film komedi romantis.

Dilansir dari AFP, Celine Dion menyebut bahwa:

“Saya pikir ini adalah kisah yang menyenangkan, dan saya harap orang-orang akan menyukainya, dan juga menyukai lagu-lagu barunya,” kata Dion dalam pernyataan tertulis. (Z-10)