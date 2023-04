Ini Alasan James Corden Tinggalkan The Late Late Show

JAMES Corden meninggalkan acara televisi The Late Late Show karena berbagai alasan. Tetapi, dia mengatakan alasan utamanya adalah dia dan istrinya, Julia Carey, ingin anak-anak mereka mengalami kehidupan di London setelah dibesarkan selama sebagian hidup mereka di Amerika Serikat (AS). Dia juga ingin mengakhiri acara tersebut dengan baik ketimbang The Late Late Show menjadi basi dan ketinggalan zaman.

“Begini, tidak mudah untuk menjauh dari sesuatu yang begitu, maksud saya, saya tidak akan pernah bekerja di lingkungan yang lebih baik daripada tempat saya bekerja sekarang,” jelas Corden di acara The Drew Barrymore, 3 Januari 2023.

“Tidak ada hubungannya dengan meninggalkan pertunjukan karena tidak menikmatinya. Aku menyukainya."

Dia melanjutkan, "Tapi sebenarnya itu menjadi keputusan yang sangat mudah karena saya selalu tahu itu adalah petualangan dan saya tidak pernah menganggapnya sebagai tujuan akhir."

Bagi Corden, momen realisasinya datang selama percakapan dengan putranya saat dia sedang syuting drama Prime Video Mamalia.

“Suatu hari, saya sedang syuting pada hari Minggu dan saya turun, sekitar jam 6 pagi dan anak saya, yang saat itu berusia 10 tahun, duduk di tangga dan dia berkata, 'Apakah kamu bekerja hari ini?' dan saya berkata, 'Iya,' dan dia berkata, 'Saya pikir, ini hari Minggu,' dan saya berkata, 'Saya tahu, sobat, tapi jadwal ini ada di mana-mana. Kami baru saja menyelesaikannya karena kami hanya memiliki sedikit waktu sebelum kami harus kembali dan melakukan pertunjukan, 'dan wajahnya agak muram,” kenang Corden.

“Saya masuk ke dalam mobil dan saya menelepon istri saya, Jules, dan berkata, 'Saya telah menyadari, skenario kasus terbaik, kita memiliki enam musim panas lagi di mana Max bahkan ingin berada di sekitar kita dan saya tidak dapat menyia-nyiakan satu lagi.'”

Corden mengumumkan dia akan meninggalkan The Late Late Show pada April 2022 dan pertunjukan terakhirnya akan dilakukan pada musim semi 2023.

Kemudian terungkap bahwa episode terakhirnya akan tayang pada Kamis (27/4) dan sebagai bagian dari episode terakhir, dia akan melakukan Carpool Karaoke terakhir bersama Adele.

"Selama Carpool kedua mereka bersama dan yang terakhir Corden sebagai pembawa acara The Late Late Show, Adele mengejutkan teman lamanya di rumah di pagi hari, membangunkannya dan menawarkan untuk mengantar pembawa acara larut malam ke tempat kerja," ungkap the Late Late Show saat mempromosikan acara tersebut.

“Begitu berada di dalam mobil, Adele kemudian membalikkan keadaan pada Corden, bertanya kepadanya tentang Carpools masa lalu, momen penting dalam persahabatan mereka (termasuk saat dia mencoba, tidak berhasil, untuk mengerjainya), dan bahkan lagu yang dia tulis yang terinspirasi oleh sebuah percakapan emosional yang mereka bagikan,” lanjut acara tersebut.

“Saya akan mengacaukan pertunjukan terakhir itu. Saya akan menangis,” ungkkap Corden kepada Barrymore. “Tetapi saya akan tahu, pada intinya, bahwa hal terbaik bagi saya dan hal terbaik bagi kita sebagai sebuah keluarga adalah berakar di London. … Dan itu terasa benar dalam segala hal.”

Dalam sebuah wawancara pada Mei 2022, Corden memberi tahu Nischelle Turner bahwa waktunya untuk mengakhiri acara terasa tepat.

“Ketika saya menerima pekerjaan itu, pertama, saya tidak berpikir kami akan mengudara, seperti, enam bulan kemudian. Kemudian segera setelah sepertinya kami akan tampil sebentar, saya sangat bertekad bahwa pertunjukan tidak akan melebihi sambutannya dengan cara apa pun dan bahwa kami akan selalu tahu kapan harus pergi. Bahwa kami selalu tahu kapan harus menjadi yang teratas karena saya pikir itu sangat penting.”

Rupanya, tidak ada yang menggantikan James Corden dan The Late Late Show akan lenyap setelah tiga dekade, menurut Deadline.

“Tidak ada yang akan berkomentar, tetapi kami mendengar bahwa reboot @midnight, serial yang tayang selama 600 episode di Comedy Central dari 2013-17, telah dipilih untuk slot waktu 12:30 yang saat ini ditempati oleh The Late Late Show,” lapor situs tersebut pada Februari 2023. (Z-1)