Lirik Lagu Amygdala Suga BTS Beserta Terjemahannya

SUGA BTS kembali memberikan kejutan sepanjang April 2023 dengan lirik lagu Amygdala berikut video musiknya. Lagu ini resmi diluncurkan oada Senin (24/4) malam waktu Korea Selatan.

Lewat Amygdala, Suga BTSmenunjukan sisi kelam masalalunya. Dengan kemampuan akting yang piawai dalam video musikAmygdala, Suga membuat Army terbawa dalam keindahan liriknya.

Lirik lagu Amygdala sangat dalam, yaitu berisi kecemasan, kesedihan, dan masa lalu Suga yang berat untuk bisa berdiri di posisinya sekarang.

Berikut lirik lagu Amygdala Suga BTS atau Agust D berikut dengan terjemahan Bahasa Indonesianya.

I don't know your name

Aku tidak tahu namamu

I don't know your name

Aku tidak tahu namamu

I don't know your name Aku tidak tahu namamu

Yojeum gibuneun eottae

bagaimana perasaanmu hari ini

I don't know your name

Aku tidak tahu namamu

Gieokdeullo yeohaeng

perjalanan dengan kenangan

Jiugopeun ildeul

hal-hal yang ingin saya hapus

Yojeum gibuneun eottae

bagaimana perasaanmu hari ini

1993

1993

Naega taeeonan dal

bulan saya lahir

Eomma simjangui susul

operasi jantung ibu

Byeoruibyeol iri manatji

Ada banyak hal spesial

Mwoga iri dasadananhanji

Apa yang begitu penting

Gieokjocha an naneun gieokdo

Aku bahkan tidak ingat

Da kkeonae bojago hanassik

Mari kita keluarkan semuanya satu per satu

Da kkeonae bojago hanassik

Mari kita keluarkan semuanya satu per satu

Oh oh

Oh oh

Choeseondeurui seontaek

pilihan yang terbaik

Daeum chaseondeurui seontaek

Pilihan jalur berikutnya

Chacha seondeurui seontaek seontaek seontaek

yeah

Pilihan, pilihan, pilihan garis Cha-cha ya

Wonchi anteon ildeul

hal-hal yang tidak diinginkan

Nae tongje bakkui ildeul

hal-hal di luar kendali saya

Ja jibeoneocha hanadul

Mari kita masukkan satu per satu

Geurae hanadul geurae hanadul

ya satu dua ya satu dua

I don't know your name

Aku tidak tahu namamu

I don't know your name

Aku tidak tahu namamu

I don't know your name Aku tidak tahu namamu

Ja jiwoboja hanassik, geurae hanassik

Sekarang, mari kita hapus satu per satu, ya satu per satu

My amygdala (my amygdala)

Amigdala saya (amigdala saya)

Eoseo nareul guhaejwo eoseo nareul guhaejwo

ayo selamatkan aku ayo selamatkan aku

My amygdala (my amygdala)

Amigdala saya (amigdala saya)

Eoseo nareul kkeonaejwo eoseo nareul kkeonaejwo

Ayo, bawa aku keluar, ayo, bawa aku keluar

My amygdala (my amygdala)

Amigdala saya (amigdala saya)

My amygdala (my amygdala)

Amigdala saya (amigdala saya)

Igoseseo guhaejwo eoseo ppalli kkeonaejwo

Selamatkan aku dari sini, cepat dan keluarkan aku

Uh uh geurae cham byeoruibyeol iri manatji

Uh uh Ya, ada banyak hal luar biasa

Uh uh gwitgaen eomma simjang sigye sori

Uh uh, di telingaku, suara jam jantung ibuku

Uh uh jeonhaji mothaetdeon nae sago sosikgwa

Uh uh Kabar kecelakaanku yang tidak bisa kuberitahukan padamu

Seukejul junge geollyeo on jeonhwan abeojiui ganam sosik

Berita kanker hati ayah transisi diterima selama jadwal

Choeseonui seontaekdeuri majasseotgil

Saya harap pilihan terbaik benar

Geu ttohan modu jinaga beoryeotgie

Karena itu juga telah berlalu

Geuraeseo i sumaneun gotongeun nal wihan geosilkka

Jadi, apakah rasa sakit yang tak terhitung ini untukku?

Kkeunimeopdeon siryeoneun nal jugiji mothaetgo dasigeum naneun yeonkkocheul piwonae

Pencobaan tanpa akhir tidak membunuhku, dan aku mekar lagi menjadi bunga teratai

Oh oh

Oh oh

Choeseondeurui seontaek

pilihan yang terbaik

Daeum chaseondeurui seontaek

Pilihan jalur berikutnya

Chacha seondeurui seontaek seontaek seontaek yeah

Pilihan, pilihan, pilihan garis Cha-cha ya

Wonchi anteon ildeul

hal-hal yang tidak diinginkan

Nae tongje bakkui ildeul

hal-hal di luar kendali saya

Ja jibeoneocha hanadul

Mari kita masukkan satu per satu

Geurae hanadul geurae hanadul

ya satu dua ya satu dua

I don't know your name

Aku tidak tahu namamu

Gieokdeullo yeohaeng

perjalanan dengan kenangan

I don't know your name

Aku tidak tahu namamu

Ja jiwoboja hanassik, geurae hanassik

Sekarang, mari kita hapus satu per satu, ya satu per satu

My amygdala (my amygdala)

Amigdala saya (amigdala saya)

Eoseo nareul guhaejwo eoseo nareul guhaejwo

ayo selamatkan aku ayo selamatkan aku

My amygdala (my amygdala)

Amigdala saya (amigdala saya)

Eoseo nareul kkeonaejwo eoseo nareul kkeonaejwo

Ayo, bawa aku keluar, ayo, bawa aku keluar

My amygdala (my amygdala)

Amigdala saya (amigdala saya)

My amygdala (my amygdala)

Amigdala saya (amigdala saya)

Igoseseo guhaejwo eoseo ppalli kkeonaejwo

Selamatkan aku dari sini, cepat dan keluarkan aku.

Demikian lirik dan terjemah lagu Amygdala yang baru saja dikeluarga Suga BTS ya My! Semoga ini bisa membantu para Army buat nyanyi bareng sang Rapper BTS ini. (Z-10)