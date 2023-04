Blackpink Jadi Headline di Coachella 2023

BLACKPINK, girl grup Korea Selatan yang terkenal di dunia, memukau penonton dengan penampilan tak terlupakan mereka di Coachella Week 2.

Grup ini menciptakan sejarah sebagai artis K-pop wanita pertama yang menjadi headline Coachella, sebuah momen yang terukir di benak para penggemar mereka.

Mereka tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat untuk memastikan bahwa penggemar mereka bersenang-senang, tampil selama hampir dua jam. Kuartet tersebut membawakan penampilan grup dan solo, menjadikan malam itu tak terlupakan bagi para penggemar mereka.

Baca juga: Blackpink Tampil di Coachella, Berikut Link Live Penampilannya

Penampilan Coachella 2023 Blackpink dikemas dengan hits terbesar mereka dan juga menampilkan lagu-lagu baru mereka untuk menyenangkan para penggemar mereka.

Penampilan mereka membuat Blink senang dengan penampilan fenomenal mereka. Anggota grup naik ke panggung dengan pakaian glamor mereka yang menarik perhatian dan menampilkan setlist yang menggetarkan, yang memamerkan keserbagunaan dan keterampilan mereka.

Baca juga: Tak Terpisah, Kendall Jenner dan Bad Bunny Hadiri Coachella Bersama

Dengan campuran lagu grup dan solo yang seimbang, setiap anggota memiliki momen untuk bersinar di festival musik. Fans terkesan dengan bagaimana setlist dibuat dengan cermat untuk menampilkan yang terbaik juga lagu solo para anggota dan hit mereka yang menduduki puncak tangga lagu.

Daftar lagu termasuk Pink Venom, Kill This Love, How You Like That, Pretty Savage, Kick It, Whistle, Wisht (Dance remix), You & Me (Jennie solo), FLOWER (Jisoo solo), Gone + On The Ground (Rosé solo), Money (Lisa solo), Bombayah, Lovesick Girls, Playing With Fire, Typa Girl, Shut Down, Tally, Ddu-Du Ddu-Du, Forever Young.

Blackpink menyanyikan Shut Down pada malam kedua festival akhir pekan kedua Coachella dengan bahagia.

Sementara itu Jennie Blackpink mengatakan "Kami berhasil" dan keempatnya saling berpelukan meluangkan waktu untuk berbagi kegembiraan satu sama lain. Mereka pun menyadari bahwa mereka telah membuat sejarah dan merasakannya kebahagiaan dalam diri mereka sendiri.

Penampilan Blackpink di Coachella Week 2 adalah bukti daya tarik dan popularitas global mereka. Grup ini telah membuat gebrakan di industri musik sejak debut mereka pada tahun 2016, dan penampilan Coachellaa semakin mengukuhkan status mereka sebagai salah satu girl grup paling sukses sepanjang masa.

Dengan penampilan mereka yang sempurna dan hits yang menduduki puncak tangga lagu, Blackpink telah merebut hati para penggemar di seluruh dunia. Set Coachella grup adalah perayaan atas pencapaian mereka dan bukti bakat dan dedikasi mereka yang luar biasa pada keahlian mereka.

Penampilan Blackpink di Coachella Week 2 adalah ekstravaganza musik yang mendebarkan dan membuat penonton terpesona. Dengan hits mereka yang menduduki puncak tangga lagu, vokal yang kuat, dan koreografi yang memukau, gadis-gadis ini membuktikan mengapa mereka menjadi salah satu artis paling populer di dunia saat ini. Set Coachella Blackpink akan turun dalam sejarah sebagai salah satu pertunjukan paling berkesan sepanjang masa, dan penggemar akan sangat menantikan petualangan musik mereka berikutnya. (Z-10)